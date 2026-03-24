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РФ ударила по центру Ивано-Франковска

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  • 24.03.2026, 20:16
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РФ ударила по центру Ивано-Франковска

Повреждены два роддома, есть погибшие.

Российские оккупанты сегодня, 24 марта, атаковали дронами центр Ивано-Франковска. Из-за удара были повреждены два роддома.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Ивано-Франковской ОВА Светлану Онищук в Telegram и мэра Ивано-Франковска Руслана Марцинкива в Telegram.

По словам Онищук, в результате удара россиян по центру города погибли два человека, еще четверо - пострадали. Среди пострадавших - 6-летний ребенок. Всем раненым предоставляют необходимую помощь.

В свою очередь мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив рассказал, что среди погибших - нацгвардеец, жена которого родила несколько дней назад.

«Повреждены здания городского и областного роддомов, а также около 10 жилых зданий», - отметила глава ОВА.

Онищук обратила внимание, что на месте происшествия работают все соответствующие службы.

Чиновница призвала жителей области не игнорировать сигналы воздушной тревоги и находиться в укрытиях или других безопасных местах до отбоя.

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