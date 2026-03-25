Сегодня – День Воли 8 25.03.2026, 8:26

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Белорусы отмечают 108-ю годовщину восстановления независимости.

Сегодня отмечается 108-я годовщина провозглашения Белорусской Народной Республики.

Почему 25 марта мы празднуем юбилей восстановления независимости?

25 марта 1918 года в оккупированном немцами Минске Рада Белорусской Народной Республики (бывший исполком Всебелорусского съезда) приняла Третью уставную грамоту, которой БНР провозглашалась свободным и независимым государством. Рада БНР объявила, что Брестский мирный договор, подписанный большевиками и немцами, потерял силу, поэтому призвала пересмотреть ее условия.

Немцы ответили на Акт 25 марта разгоном Рады БНР и Народного Секретариата, а после и ее запретом. Однако органы власти продолжали действовать в Беларуси, а после на эмиграции. И теперь в зарубежье существует Рада БНР во главе с Ивонкой Сурвиллой, которая хранит непрерывные традиции восстановления белорусской государственности.

Где и как провозглашалась государственная независимость БНР

Третья уставная грамота Рады БНР, которой провозглашалась государственная независимость Беларуси, была принята утром 25 марта на заседании Рады в Минске по адресу Серпуховская, 9 (сейчас это Володарского, 9). На третьем этаже еще в середине марта был арендован у крестьянского поземельного банка зал для заседаний.

Как вспоминал участник этого заседания Янка Станкевич, некоторые члены Рады БНР не могли скрыть своего волнения, а у председателя — Янки Середы — дрожали руки… Когда Третья уставная грамота была принята, как раз восходило солнце. Кто-то воскликнул: «Восходит солнце независимой Беларуси!».

Кто входил в первое правительство (Народный Секретариат) БНР

Первое Белорусское правительство (Народный Секретариат) был создан Исполнительным комитетом Совета Всебелорусского съезда 20 февраля 1918 года в Минске, который после бегства большевиков взяли под контроль белорусские повстанцы. Сначала в правительство во главе с Иосифом Воронко входили 7 человек, но после их количество была доведено до 15-ти. По воспоминаниям Константина Езовитова, состав Первого правительства БНР был следующим:

Иосиф Воронко — председатель (премьер-министр) и народный секретарь (министр) международных дел, Иван Макреев — внутренних дел, Алесь Смолич — просвещения, Ефим Белевич — справедливости, Иван Середа — народного хозяйства, В. Редько — путей отношений, Томаш Гриб — земледелия, Полута Бодунова — опеки, А. Карач — почты и телеграфа, Петр Кречевский — контроля, Г. Белкинд — финансов, Павел Злобин — великорусских дел, Мойша Гутман — «первый товарищ» (первый заместитель) председателя и секретарь еврейских дел, Константин Езовитов — «второй товарищ» председателя и народный секретарь военных дел, Левон Заяц — заведующий делами Народного Секретариата.

В дальнейшем состав первого правительства менялся, в том числе и из-за того, что в апреле в знак протеста против принятия 3-й уставной грамоты подали в отставку Макреев, Злобин и Белкинд.

Вооруженные силы БНР

БНР не успела создать белорусскую армию, но такие попытки неоднократно совершались. Белорусские части начали создаваться в составе русской армии еще осенью 1917 года. В феврале 1918-го, когда власть в Минске взял в свои руки исполком Всебелорусского съезда, был создан 1-ый Минский белорусский полк, который просуществовал до прихода немецких войск.

По подсчетам историка Олега Латышонка, автора книги «Жаўнеры БНР», в белорусских военных отрядах в течение 1917-1923 гг. служили около 11 тысяч человек, преимущественно добровольцев. Наиболее героический эпизод борьбы за БНР — Слуцкое вооруженное восстание 1920 года, когда спешно сформированная Слуцкая бригада стрельцов БНР в течение месяца вела бои с Красной Армией.

Десятки тысяч человек входили в партизанские отряды, в том числе и воевавшие за государственную независимость БНР (Лукаша Семянюка, Юрки Монича, Вячеслава Адамовича-«Дергача» и других). А еще на румынском фронте в 1917 году создавался белорусский корпус, который не удалось перебросить в Беларусь для поддержки правительства БНР.

О своих симпатиях к БНР заявлял и генерал-майор Станислав Булак-Балахович, который со своим отрядом в 1919 г. на какое-то время перешел «на белорусскую службу» («Отдельный отряд БНР»), а после вместе с польскими войсками воевал против большевиков. В ноябре 1920-го Булак-Балахович объявил в Мозыре «независимое белорусское государство», но вскоре его войско было разбито Красной Армией и отошло в Польшу.

Столицы БНР

У возрожденного белорусского государства были две столицы — Минск и Гродно. Во время Первой мировой войны Беларусь разделил фронт. Вильня, главный центр белорусского национального движения, оказался под немецкой оккупацией, поэтому после Февральской революции в России новым центром стал Минск. Там в декабре 1917 года прошел Первый Всебелорусский Съезд, разогнанный большевиками, а в марте 1918-го была объявлена государственная независимость Беларуси. В конце 1918 года, перед тем как в Минск возвратились большевики, правительство БНР выехало через Вильню в Гродно. Этот город считался столицей БНР до сентября 1919 г., пока правительство БНР не вернулось на несколько месяцев в Минск, оккупированный польскими войсками.

Какие политические силы участвовали в создании БНР?

Главной силой в белорусском национальном движении была Белорусская Социалистическая Громада. Именно ее члены были создателями БНР. В первое правительство БНР Иосифа Воронко вошли представители БСГ, российских социалистов-революционеров и еврейских социалистических организаций. Однако многие российские и еврейские деятели негативно относились к идее объявления независимости Беларуси, они были сторонниками автономии Беларуси в составе Российской демократической республики. В результате, эти деятели в начале апреля 1918-го из правительства вышли.

Правые белорусские деятели («консерваторы») группировались вокруг «Минского белорусского представительства», лидером которого был Роман Скирмунт. Они выступали против национализации земли и в этом имели расхождения с социалистами. Также Скирмунт и его сторонники надеялись на помощь Германии в восстановлении белорусской государственности. В состав Рады БНР правые были кооптированы только в апреле 1918-го. Некоторые белорусские исследователи считают, что отсутствие взаимопонимания между белорусскими левыми и правыми политическими силами значительно уменьшили шансы на успех борьбы за независимую белорусскую государственность.

Как власть БНР распространялась по Беларуси

12 июля 1918 года в зале могилевского суда (ранее ошибочно считалось, что сейчас это здание областного краеведческого музея, на самом деле — средней школы № 1 на улице Первомайской) собралось около 400 представителей местных общественных и политических организаций. Абсолютное большинство присутствующих поддержали идею независимости Беларуси (против проголосовали только 2 человека, 9 человек воздержались).

Могилев стал единственным губернским городом в Беларуси, который в то время провел такое представительное собрание, которое высказалось в поддержку БНР. Однако подобные собрания проходили в десятках уездных городов, где создавались белорусские Рады, на которые и опирались органы власти БНР.

Рада БНР сумела получить поддержку у многих регионов Беларуси и постепенно расширяла свое влияние. В Минск присылались постановления из уездных городов о признании власти Правительства БНР. Они пришли из Бобруйска, Родашковичей, Борисова, Слуцка, Несвижа, Новогрудка, Койданова, Речицы и других городов. Белорусские рады высказывались за создание «единой неделимой Беларуси в форме БНР».

Деньги БНР

Белорусских денег в то время не было создано. На территории Беларуси одновременно использовались царские рубли, «керенки», польские, немецкие деньги. Однако иногда можно встретить упоминание о «рубле БНР». Так некоторые исследователи называют «краткосрочную бонну на сумму 1 рубль», выпущенную Слуцким уездным земством в 1918 году.

В феврале 1918 г. Рада и Народный Секретариат БНР существовали на деньги из казны, которую минские железнодорожники не разрешили вывезти во время бегства большевикам. Однако немецкие оккупанты их конфисковали. В феврале 1919 года белорусское правительство, находящееся в то время в Гродно, получило от украинского правительства государственную ссуду в размере 4 миллионов карбованцев. Часть этих денег пошла на создание дипломатических миссий БНР в зарубежье, на поездки представителей БНР на международные конференции, на издание белорусской прессы, на помощь школам, приютам.

По просьбе советской России значительная часть украинского кредита была заморожена немецким банком. Вероятно, в начале 1920-х эти деньги использовались Литвой для финансирования белорусского антипольского партизанского движения.

Сложные отношения с Германией

Германия не признала независимость БНР и рассматривала ее как российскую территорию, а также залог под контрибуцию, которую должны были выплатить большевики. 25 февраля 1918 г. немецкие солдаты заняли в Минске здание Народного Секретариата (правительства) БНР, сняли белорусский флаг, конфисковали денежные средства. В начале апреля 1918-го оккупантами была запрещена деятельность Народного Секретариата.

Однако после того, как в управленческих органах БНР укрепились позиции правых во главе с Романом Скирмунтом (одним из авторов телеграммы кайзеру Вильгельму II), командование 10-й немецкой армии в июне 1918-го разрешило институт советников при полевых комендатурах. Когда же правительство БНР объявило недействительными на территории Беларуси постановления правительства советской России, немецкие власти позволили Народному Секретариату заниматься вопросами торговли, промышленности, социальной опеки, культуры и просвещения.

Какие страны признали независимость Белорусской Народной Республики

Вопрос с признанием БНР другими странами еще недостаточно исследован, сведения иногда противоречивы. Например, историк Анатолий Сидоревич в одной из публикаций отмечает, что в 1919-1920 гг. БНР де-юре или де-факто признали Германия, Латвия, Литва, Эстония, Чехословакия, Болгария, Финляндия, Турция, Украина. В этих странах работали белорусские дипломатические и военно-дипломатические миссии, консульства и представительства (в Каунасе, Риге, Константинополе, Киеве, Одессе, Праге, Берлине, Гданьске, Копенгагене и других городах).

Государственные символы БНР

В 1918 году руководящие органы БНР утвердили в качестве государственной символики бело-красно-белый флаг и герб «Погоня».

Впервые бело-красно-белый флаг был поднят над зданием губернаторского дома в Минске после изгнания из города большевиков 19 февраля 1918 года.

Гимн БНР

Гимном БНР в 1920 году стал военный марш «Мы выйдзем шчыльнымі радамі…», написанный Макаром Кравцовым, белорусским поэтом и военнослужащим. У Кравцова был трагическая судьба — в конце 1939 года он был арестован НКВД и с того времени о его судьбе ничего неизвестно.

Государственный язык

В апреле 1918 года Народный Секретариат БНР принял постановление о провозглашении белорусского языка государственным. С того времени вся документация должна была вестись исключительно на белорусском языке.

Паспорт БНР

Руководство Белорусской Народной Республики позаботилось об изготовлении белорусских паспортов. Общегражданский паспорт Белорусской Народной Республики был выпущен в 1918 году в славянской типографии И. Галевского в Берлине. Он состоял из 12 страниц, на обложке было изображение герба «Погоня». В паспорте указывались место и дата рождения, подданство, особые приметы (рост, цвет волос, глаз). Паспорт можно было использовать для поездок за границу. Официальные правительственные лица БНР имели дипломатические паспорта.

В Одессе белорусское консульство зарегистрировало около 16 тысяч граждан-белорусов и выдавало им паспорта БНР. Берлинская миссия БНР получила от немецких властей разрешение выдавать паспорта гражданам Беларуси, а бывшим военнопленным-белорусам — правительственные удостоверения. Так было выдано две тысячи паспортов. Их владельцы, кстати, могли жить в странах Европы, получить визу на переезд в Америку или возвратиться на родину.

Историк Владимир Ляховский утверждает, что паспорта БНР использовались до конца 1920-х годов.

Гражданство БНР

Закон о гражданстве Белорусской Народной Республики был принят в декабре 1919 года Радой БНР. По этому закону, белорусским гражданином считалось каждое лицо, жившее до 1914 года на территории Беларуси и пользовавшееся правом российского подданства. Таких людей в белорусское гражданство принимали автоматически и выдавали национальные паспорта. Двойное гражданство запрещалось и считалось «государственной изменой».

Сколько просуществовала Белорусская Народная Республика?

Активная деятельность Рады и Правительства БНР продолжалась в Беларуси в 1918-1919 годах. Руководящие органы БНР уехали в эмиграцию в 1919 году, находились в Литве, Германии, Чехии. В 1925 году советские спецслужбы пытались организовать ликвидационное собрание Рады и Правительства БНР. Однако председатель Рады БНР Петр Кречевский, а после него и Василь Захарко остались верными идеалам белорусской независимости. Они жили в Праге, где хранили архив БНР. В послевоенное время Рада и Правительство БНР были восстановлены в Западной Германии новой волной белорусской эмиграции.

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