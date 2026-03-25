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В США представили трехколесный спорткар в стиле «Формулы-1»

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  • 25.03.2026, 11:56
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В США представили трехколесный спорткар в стиле «Формулы-1»
Ryn FP3 — оригинальный трехколесный болид

Новый Ryn FP3 напоминает гоночный автомобиль и стоит как кроссовер.

Американская компания Ryn Motors представила оригинальный спорткар FP3. Он напоминает болиды «Формулы-1» однако является трехколесным.

Новый Ryn FP3 уже доступен для заказа, а первые авто выпустят в ноябре. Подробности оригинального авто раскрыли на сайте Carscoops.

Ryn FP3 — оригинальный трехколесный болид
Болид получил двигатель от мотоцикла Suzuki Hayabusa

Ryn FP3 очень похож на болиды «Формулы-1» — имеет выраженный «нос», антикрылья спереди и сзади, а также дуги защиты Halo. Однако сзади у него только одно колесо — такое решение позволяет классифицировать его как трицикл и обойти требования к безопасности автомобилей. Интересно, что при необходимости болид можно позже сделать четырехколесным.

Аэродинамика создает 317 кг прижимной силы. При этом сам Ryn FP3 с алюминиевым монококом весит всего 517 кг. Боковое ускорение в поворотах достигает 2,6G.

При необходимости Ryn FP3 можно сделать четырехколесным

Трехколесное авто оснастили 1,3-литровым двигателем от спортбайка Suzuki Hayabusa. В базовой версии стоимостью 78 499 долларов (на уровне нового Volkswagen Touareg) он развивает 210 л. с. при 10 500 об/мин и позволяет стартовать до 100 км/ч за 2,8 с.

Кроме того, анонсирован 290-сильный вариант Ryn FP3 Turbo с турбонаддувом. Он будет стоить 101 499 долларов.

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