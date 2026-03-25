В Беларуси резко вырастут цены на сигареты

В Беларуси резко вырастут цены на сигареты6
- 25.03.2026, 17:50
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Некоторые подорожают сразу на 90 копеек.
Министерство по налогам и сборам Беларуси обнародовало апрельские цены на сигареты. В целом стоимость большинства марок останется прежней, однако часть продукции подорожает — рост составит от 10 до 90 копеек.
Какие сигареты подорожают
В апреле вырастут цены на 12 марок. Наиболее заметно подорожают Royals Compact Blue от «Алиди-Вест» — с 5,4 до 6,3 рубля (+90 копеек). Та же марка от «Беларусьторга» прибавит 10 копеек.
Также на 10 копеек подорожают следующие позиции:
Esse Exchange M — до 7,5 рубля (в марте — 7,4),
Esse Sense Himalaya compact — 7,5 рубля,
Esse Super Slim Blue — 7,5,
Esse Exchange compact — 7,5,
Esse Exchange W compact — 7,5,
Esse Exchange — 7,5 рубля,
Esse Silver Nano — 7,5,
Esse Black Nano — 7,5,
Esse Exchange S — 7,5,
Esse Exchange Brown — 7,5,
Esse Exchange Summer Red — 7,5.
С 1 апреля в Беларуси появятся и новые сигареты:
«Dove Диамонд Браун Медиум Эдишн» — 5 рублей,
«Dove Диамонд Рэд Медиум Эдишн» — 5 рублей,
NZ Black Power TF MC — 4,5 рубля,
Pall Mall Nano Red — 6,5 рубля,
Lucky Strike Azamat Mix Sunrise — 6,9 рубля,
Vogue La Cigarette Lilas — 7,7 рубля.