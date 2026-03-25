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В Беларуси резко вырастут цены на сигареты

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  • 25.03.2026, 17:50
  • 5,556
В Беларуси резко вырастут цены на сигареты

Некоторые подорожают сразу на 90 копеек.

Министерство по налогам и сборам Беларуси обнародовало апрельские цены на сигареты. В целом стоимость большинства марок останется прежней, однако часть продукции подорожает — рост составит от 10 до 90 копеек.

Какие сигареты подорожают

В апреле вырастут цены на 12 марок. Наиболее заметно подорожают Royals Compact Blue от «Алиди-Вест» — с 5,4 до 6,3 рубля (+90 копеек). Та же марка от «Беларусьторга» прибавит 10 копеек.

Также на 10 копеек подорожают следующие позиции:

Esse Exchange M — до 7,5 рубля (в марте — 7,4),

Esse Sense Himalaya compact — 7,5 рубля,

Esse Super Slim Blue — 7,5,

Esse Exchange compact — 7,5,

Esse Exchange W compact — 7,5,

Esse Exchange — 7,5 рубля,

Esse Silver Nano — 7,5,

Esse Black Nano — 7,5,

Esse Exchange S — 7,5,

Esse Exchange Brown — 7,5,

Esse Exchange Summer Red — 7,5.

С 1 апреля в Беларуси появятся и новые сигареты:

«Dove Диамонд Браун Медиум Эдишн» — 5 рублей,

«Dove Диамонд Рэд Медиум Эдишн» — 5 рублей,

NZ Black Power TF MC — 4,5 рубля,

Pall Mall Nano Red — 6,5 рубля,

Lucky Strike Azamat Mix Sunrise — 6,9 рубля,

Vogue La Cigarette Lilas — 7,7 рубля.

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