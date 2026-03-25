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В Нидерландах нашли останки мушкетера д'Артаньяна

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  • 25.03.2026, 20:50
  • 17,644
В Нидерландах нашли останки мушкетера д'Артаньяна

Мушкетер погиб в 1673 году в Маастрихте.

В одной из церквей в нидерландском городе Маастрихт нашли скелет, предположительно принадлежащий знаменитому французскому мушкетеру Шарлю де Бацу де Кастельмору д'Артаньяну — прототипу героя романа Александра Дюма «Три мушкетера». Об этом сообщил нидерландский телеканал NOS.

Он был правой рукой и личной охраной короля Людовика XIV, правившего в XVII–XVIII веках. Д'Артаньян погиб в 1673 году во время осады Маастрихта. До сих пор не было достоверно известно, что впоследствии стало с его телом.

Могилу обнаружили во время реставрационных работ, начавшихся из-за просевшего пола. По словам присутствовавшего на раскопках диакона Йоса Валкена, скелет находился в месте, где ранее стоял алтарь, под которым в те времена хоронили исключительно знатных или влиятельных лиц.

Кроме того, в могиле лежала французская монета, а в области грудной клетки были обнаружены фрагменты мушкетной пули.

У скелета взяли образец ДНК и отправили в лабораторию в Мюнхене, чтобы сопоставить его с ДНК потомка мушкетера.

Благодаря роману «Три мушкетера», написанному в XIX веке, д'Артаньян стал одним из наиболее узнаваемых французов. В произведении он появился в роли четвертого мушкетера вместе с Арамисом, Атосом и Портосом. На основе этой истории было снято множество фильмов.

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