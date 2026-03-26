Экс-офицер польской контрразведки: Анжелика Мельникова постоянно сотрудничала со спецслужбами Беларуси 33 26.03.2026, 10:36

13,964

На фото: Анжелика Мельникова, Павел Латушко, Светлана Тихановская

Агент могла получить доступ к крайне чувствительной информации.

Обстоятельства появления фотографий спикерки так называемого «координационного совета» Анжелики Мельниковой, пропавшей около года назад со 150 тысячами евро, позволяют предположить, что она постоянно сотрудничала со спецслужбами Беларуси. Об этом заявила майор в отставке Анна Грабовска-Сивец, бывшая офицер контрразведки ABW, обратил внимание «Белсат».

На прошлой неделе появились фотографии Мельниковой из минского тренажерного зала. Позже её отец в беседе с журналистами сказал, что дочь уже около года находится в Беларуси.

«Это означает, что режим Лукашенко не относится к ней как к врагу. Ведь если бы все годы, что она была в Польше, она действительно действовала против режима, то сейчас не ходила бы по тренажерным залам, а сидела бы за решеткой. Режим Лукашенко и не за такое задерживает. Что касается вопроса, могла ли она в Польше сотрудничать со службами безопасности Беларуси, — мне кажется, что да», — говорит Грабовска-Сивец.

Грабовска-Сивец говорит, что как агентка Мельникова могла собирать самую разнообразную информацию, так как по должности имела большой доступ к данным о белорусской эмиграции в Польше:

«Все, что было ей доступно: о направлениях деятельности, людях, контактах с институтами в Польше, о конспиративных связях с лицами в Беларуси, поддерживающими независимое движение, оппозиционное Лукашенко. Это очень ценная информация для белорусских спецслужб, так как она позволяет им преследовать своих противников на территории страны».

Напомним, спикерка Анжелика Мельникова пропала вместе с выделенными на работу «координационного совета» 150 тысячами евро 25 марта 2025 года. Затем журналисты-расследователи сообщили о ее контактах с агентами белорусской разведки и поездках на Кубу, Шри-Ланку и в ОАЭ. «Наша Нiва» называла Анжелику Мельникову «человеком Павла Латушко во главе «координационного совета».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com