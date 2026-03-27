В Европе зафиксировали первый случай птичьего гриппа у человека 2 27.03.2026, 1:46

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О какой стране идет речь.

В Италии в регионе Ломбардия обнаружили первый в Европе случай заражения человека птичьим гриппом A(H9N2). Об этом 25 марта сообщило министерство здравоохранения страны, которое цитирует Euronews.

Пациент прибыл в Италию из-за пределов континента и сейчас находится в больнице в изоляции, ему оказывают лечение. Он имеет сопутствующие болезни и находится под контролем медиков.

По информации ведомства, всех, кто контактировал с больным, идентифицировали и сейчас наблюдают за ними, чтобы избежать распространения инфекции.

В министерстве отметили, что случаев передачи A(H9N2) от человека человеку ранее не фиксировали. Обычно заражение происходит из-за контакта с инфицированными птицами или загрязненной средой.

По данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC), с 1998 года в мире зафиксировано 195 случаев заражения человека A(H9N2), преимущественно в странах Азии и Африки. Большинство случаев были единичными и не вызывали вспышек среди людей. В предыдущем отчете ECDC и Европейского агентства по безопасности продуктов питания (EFSA) отметили, что между 29 ноября 2025 года и 27 февраля 2026 года было зарегистрировано 10 случаев птичьего гриппа у людей в Камбодже и Китае, однако ни один из них не был смертельным.

ECDC оценивает текущий риск для населения Европейского союза и Европейской экономической зоны от заражения A(H9N2) из-за этого случая как очень низкий.

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