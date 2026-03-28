закрыть
8 июля 2026, среда, 1:47
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Таиланд договорился с Ираном о транзите судов через Ормузский пролив

  • 28.03.2026, 10:26
  • 1,954
Таиланд договорился с Ираном о транзите судов через Ормузский пролив

Соглашение имеет стратегическое значение для Таиланда.

Премьер-министр Таиланда Анутин Чарнвиракул заявил, что страна достигла соглашения с Ираном о безопасном проходе таиландских нефтяных танкеров через Ормузский пролив.

Об этом сообщает The Times of Israel.

«Было достигнуто соглашение об обеспечении безопасного транзита таиландских нефтяных танкеров через Ормузский пролив», - заявил Чарнвиракул на пресс-конференции.

На фоне напряженности вокруг Ормузского пролива такое соглашение имеет стратегическое значение для Таиланда, который стремится обезопасить поставки энергоносителей.

По словам премьера, договоренность должна уменьшить беспокойство относительно импорта топлива в страну.

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Наступает перелом
Наступает перелом Виктор Андрусив
Кот Финдус как повод для надежды
Кот Финдус как повод для надежды Ирина Халип
Кооператив «Озеро» дал трещину
Кооператив «Озеро» дал трещину Вадим Денисенко
Как падет Путин
Как падет Путин Андрей Пионтковский