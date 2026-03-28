Таиланд договорился с Ираном о транзите судов через Ормузский пролив 28.03.2026, 10:26

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Соглашение имеет стратегическое значение для Таиланда.

Премьер-министр Таиланда Анутин Чарнвиракул заявил, что страна достигла соглашения с Ираном о безопасном проходе таиландских нефтяных танкеров через Ормузский пролив.

Об этом сообщает The Times of Israel.

«Было достигнуто соглашение об обеспечении безопасного транзита таиландских нефтяных танкеров через Ормузский пролив», - заявил Чарнвиракул на пресс-конференции.

На фоне напряженности вокруг Ормузского пролива такое соглашение имеет стратегическое значение для Таиланда, который стремится обезопасить поставки энергоносителей.

По словам премьера, договоренность должна уменьшить беспокойство относительно импорта топлива в страну.

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