Таиланд договорился с Ираном о транзите судов через Ормузский пролив
- 28.03.2026, 10:26
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Соглашение имеет стратегическое значение для Таиланда.
Премьер-министр Таиланда Анутин Чарнвиракул заявил, что страна достигла соглашения с Ираном о безопасном проходе таиландских нефтяных танкеров через Ормузский пролив.
Об этом сообщает The Times of Israel.
«Было достигнуто соглашение об обеспечении безопасного транзита таиландских нефтяных танкеров через Ормузский пролив», - заявил Чарнвиракул на пресс-конференции.
На фоне напряженности вокруг Ормузского пролива такое соглашение имеет стратегическое значение для Таиланда, который стремится обезопасить поставки энергоносителей.
По словам премьера, договоренность должна уменьшить беспокойство относительно импорта топлива в страну.