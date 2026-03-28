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Блогер с помощью ИИ устроил переполох в минской милиции

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  • 28.03.2026, 19:45
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Блогер с помощью ИИ устроил переполох в минской милиции

Изображение людей с бело-красно-белыми флагами «как в 2020-м» вызвало панику у лукашистов.

Блогер Сергей Беспалов с помощью искусственного интеллекта создал фото, на котором группа людей с бело-красно-белыми флагами стоит у дома на Сторожовской улице в Минске. Фейковое изображение он отправил в чат-бот столичной милиции и подключился к городской камере видеонаблюдения, которая в режиме онлайн вела трансляцию происходящего возле здания, где стояли сгенерированные ИИ демонстранты. Через некоторое время к многоэтажке подъехали три служебных автомобиля с включенными проблесковыми маячками. Реакцию силовиков он записал на видео, которое опубликовал у себя в YouTube, передает «Зеркало».

Видео людей с бело-красно-белыми флагами у дома на Сторожовской Беспалов сгенерировал нейросетью Nano Banana.

«ИИ рисует картинку такую сочную, яркую… Прямо как из августа 2020 года», — поделился блогер.

Далее он скинул фейковый ролик в чат-бот минской милиции.

«Спасибо за ваше обращение! — ответил ему администратор канала столичных силовиков. — Мы приняли вашу информацию и обработаем ее в ближайшее время».

У Беспалова уточнили, во что были одеты «демонстранты», их приметы, попросили предоставить дополнительные материалы, если такие имеются.

Примерно через 30 минут после своего обращения Беспалов заметил по трансляции городской видеокамеры, как к дому на улице Сторожовской подъехали три милицейских автомобиля с включенной световой сигнализацией.

Силовики припарковались возле арки, где стояли сгенерированные ИИ демонстранты. Из автомобилей вышли сотрудники в полном обмундировании и с автоматами. Они постояли на участке некоторое время и уехали.

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