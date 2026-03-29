БПЛА добивают стратегический нефтепорт РФ в Усть-Луге 16 29.03.2026, 9:47

15,454

После мощной атаки дронов в третий раз за неделю вспыхнул пожар.

В ночь на 29 марта Силы обороны Украины в третий раз за последнюю неделю атаковали порт Усть-Луга в Ленинградской области. В порту, где до сих пор не погасили пожар после предыдущих прилетов – новое возгорание, пишет OBOZ.UA.

Атаку подтвердил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. А Telegram-канал Supernova+ утверждает, что загорелся еще один резервуар на терминале «Новатэк» в порту.

Что известно

О том, что новая атака на порт Усть-Луга оказалась успешной, Дрозденко заявил в 03:42 ночи. Сначала он писал о «повреждениях» на территории порта, но впоследствии исправил сообщение, заявив о «ликвидации возгорания».

К 06:33, судя по сообщению губернатора Ленинградской области, российская ПВО «насбивала" почти 60 дронов, продолжалась также «локализация возгорания».

Российский чиновник не уточнил, что именно горит в порту Усть-Луга. А вот в Supernova+ утверждают, что после новых ударов вспыхнул «еще один резервуар на терминале «Новатэк».

Также Supernova+ публикует кадры, вероятно, новой атаки по порту.

В сети также распространяются кадры из Ленинградской области, на которых видно затянутое черным дымом небо. Правда, остается непонятным, этот дым – следствие предыдущих поражений (по состоянию на 28 марта пожар тушили уже четверо суток) или в том числе и ночного удара по порту.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com