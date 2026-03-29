закрыть
31 марта 2026, вторник, 9:57
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

БПЛА добивают стратегический нефтепорт РФ в Усть-Луге

  29.03.2026, 9:47
БПЛА добивают стратегический нефтепорт РФ в Усть-Луге

После мощной атаки дронов в третий раз за неделю вспыхнул пожар.

В ночь на 29 марта Силы обороны Украины в третий раз за последнюю неделю атаковали порт Усть-Луга в Ленинградской области. В порту, где до сих пор не погасили пожар после предыдущих прилетов – новое возгорание, пишет OBOZ.UA.

Атаку подтвердил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. А Telegram-канал Supernova+ утверждает, что загорелся еще один резервуар на терминале «Новатэк» в порту.

Что известно

О том, что новая атака на порт Усть-Луга оказалась успешной, Дрозденко заявил в 03:42 ночи. Сначала он писал о «повреждениях» на территории порта, но впоследствии исправил сообщение, заявив о «ликвидации возгорания».

К 06:33, судя по сообщению губернатора Ленинградской области, российская ПВО «насбивала" почти 60 дронов, продолжалась также «локализация возгорания».

Российский чиновник не уточнил, что именно горит в порту Усть-Луга. А вот в Supernova+ утверждают, что после новых ударов вспыхнул «еще один резервуар на терминале «Новатэк».

Также Supernova+ публикует кадры, вероятно, новой атаки по порту.

В сети также распространяются кадры из Ленинградской области, на которых видно затянутое черным дымом небо. Правда, остается непонятным, этот дым – следствие предыдущих поражений (по состоянию на 28 марта пожар тушили уже четверо суток) или в том числе и ночного удара по порту.

Написать комментарий 16

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

Мнение

Рваная тряпка для Лукашенко Ирина Халил
В Россию вместо «черного лебедя» прилетела «черная корова» Владимир Пастухов
Новый сигнал от США Петр Олещук
Реальность гораздо сложнее Леонид Невзлин