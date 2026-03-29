БПЛА добивают стратегический нефтепорт РФ в Усть-Луге

БПЛА добивают стратегический нефтепорт РФ в Усть-Луге16
- 29.03.2026, 9:47
После мощной атаки дронов в третий раз за неделю вспыхнул пожар.
В ночь на 29 марта Силы обороны Украины в третий раз за последнюю неделю атаковали порт Усть-Луга в Ленинградской области. В порту, где до сих пор не погасили пожар после предыдущих прилетов – новое возгорание, пишет OBOZ.UA.
Атаку подтвердил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. А Telegram-канал Supernova+ утверждает, что загорелся еще один резервуар на терминале «Новатэк» в порту.
Что известно
О том, что новая атака на порт Усть-Луга оказалась успешной, Дрозденко заявил в 03:42 ночи. Сначала он писал о «повреждениях» на территории порта, но впоследствии исправил сообщение, заявив о «ликвидации возгорания».
К 06:33, судя по сообщению губернатора Ленинградской области, российская ПВО «насбивала" почти 60 дронов, продолжалась также «локализация возгорания».
Российский чиновник не уточнил, что именно горит в порту Усть-Луга. А вот в Supernova+ утверждают, что после новых ударов вспыхнул «еще один резервуар на терминале «Новатэк».
Также Supernova+ публикует кадры, вероятно, новой атаки по порту.
В сети также распространяются кадры из Ленинградской области, на которых видно затянутое черным дымом небо. Правда, остается непонятным, этот дым – следствие предыдущих поражений (по состоянию на 28 марта пожар тушили уже четверо суток) или в том числе и ночного удара по порту.