Саудовская Аравия развернула перекачку нефти через пустыню 14 29.03.2026, 18:00

Впервые в истории.

Саудовская Аравия впервые в своей истории задействовала стратегический нефтепровод Восток—Запад на полной мощности. Это позволяет частично компенсировать последствия энергетического кризиса, возникшего на фоне операции против Ирана.

Об этом сообщает Bloomberg.

По информации источников в отрасли, на 28 марта через магистраль прокачивается до 7 миллионов баррелей нефти в сутки — это рекордный показатель для трубопровода протяженностью около 1200 км. Он был построен еще в 1981 году как резервный маршрут на случай блокировки Ормузского пролива.

Из общего объема примерно 5 миллионов баррелей направляются на экспорт через терминалы в порту Янбу на Красном море, а остальная нефть поступает на внутренние нефтеперерабатывающие предприятия. Для достижения таких объемов компания Aramco в начале марта завершила модернизацию смежных трубопроводов, адаптировав их под транспортировку сырой нефти.

Несмотря на это, система Petroline не способна полностью заменить морские поставки через Ормузский пролив, однако остается критически важным маршрутом для мировой энергетики. Она обеспечивает прямую транспортировку нефти из регионов Персидского залива к Красному морю.

Для сравнения, альтернативные маршруты, такие как трубопровод ADCOP в ОАЭ, обладают значительно меньшей пропускной способностью — около 1,5 млн баррелей в сутки.

