31 марта 2026, вторник, 20:50
В Финляндии упали два дрона

  29.03.2026
Власти полагают, что они украинские.

На территории Финляндии упали два беспилотника, сообщает финская телерадиокомпания YLE.

Как заявили в Минобороны страны, перед этим на юго-востоке страны — в морской зоне и близ границы с Россией — были замечены «несколько медленно движущихся объектов».

Премьер-министр Петтери Орпо заявил, что беспилотники, скорее всего, были украинскими.

«Это нарушение территориальной целостности — очень серьезное дело. Вероятно, это украинские беспилотники, но обстоятельства выясняются и мы сообщим подробности позже», — сказал Орпо.

Украинские военные в последнее время практически каждый день атакуют беспилотниками инфраструктуру в Ленинградской области. Как минимум трижды за последнюю неделю под удар дронов попадал крупнейший российский порт на Балтике — Усть-Луга.

популярное за неделю

Рваная тряпка для Лукашенко
Рваная тряпка для Лукашенко Ирина Халил
В Россию вместо «черного лебедя» прилетела «черная корова»
В Россию вместо «черного лебедя» прилетела «черная корова» Владимир Пастухов
Новый сигнал от США
Новый сигнал от США Петр Олещук
Реальность гораздо сложнее
Реальность гораздо сложнее Леонид Невзлин