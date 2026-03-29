В Финляндии упали два дрона 2 29.03.2026, 20:06

Власти полагают, что они украинские.

На территории Финляндии упали два беспилотника, сообщает финская телерадиокомпания YLE.

Как заявили в Минобороны страны, перед этим на юго-востоке страны — в морской зоне и близ границы с Россией — были замечены «несколько медленно движущихся объектов».

Премьер-министр Петтери Орпо заявил, что беспилотники, скорее всего, были украинскими.

«Это нарушение территориальной целостности — очень серьезное дело. Вероятно, это украинские беспилотники, но обстоятельства выясняются и мы сообщим подробности позже», — сказал Орпо.

Украинские военные в последнее время практически каждый день атакуют беспилотниками инфраструктуру в Ленинградской области. Как минимум трижды за последнюю неделю под удар дронов попадал крупнейший российский порт на Балтике — Усть-Луга.

