Эксперт: «Ось зла» теряет ресурсы для реализации своих амбиций 2 3.03.2026, 1:00

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Это хорошо показал ситуация в Иране.

«Ось зла» — Россия, Иран и Сирия — теряет способность к самостоятельным агрессивным действиям под давлением внешних факторов и внутренних проблем режимов. Это хорошо показал ситуация в Иране.

На этом акцентировала доктор политических наук, профессором КНУ им. Тараса Шевченко Анна Малкина.

«Когда начиналась широкомасштабная война России против Украины, формировалась параллельно так называемая ось зла, в которую, помимо Российской Федерации, входили Сирия и Иран. Это были три страны, вокруг которых существовали различные диктатуры, обеспечивавшие определенную поддержку своим режимам. На тот момент казалось, что демократии слабеют, они не такие эффективные, диктаторам намного проще принимать быстрые решения и реализовывать их. И вроде бы такой подъем этих диктатур казался трендом», — отметила Малкина.

По ее словам, что сегодня ситуация изменилась.

«На сегодняшний момент мы видим, что это не тренд, и началось обратное движение — эти диктатуры падают. Но падают они не самостоятельно, и это в определенной степени проблема, потому что более цивилизованно было бы, если бы эти режимы изнутри подвергались эрозии, изменениям и падениям. Сейчас они падают под влиянием внешнего давления и внешней силы. И если говорить про демократию и диктатуру, это, конечно, очень хорошо, но методы, которыми это делается, они еще больше изменяют всю глобальную систему международных отношений, правила, по которым мир жил начиная с конца Второй мировой войны. Сейчас находимся в той точке, в которой можно только моделировать самые разные сценарии, причем сценарии, начиная от какого-то позитивного, заканчивая апокалиптическим каким-то характером. И время достаточно непростое», — объяснила доктор политических наук.

По ее словам, особенно непростое сегодня время для Российской Федерации.

«У Путина действительно сейчас непростое время. Они там все в Кремле в полном шоке. Пока что мы еще каких-то особых громких заявлений не услышали даже, кроме сочувствия со стороны кремлевского диктатора по поводу смерти верховного лидера. Что-то мы еще будем видеть, какие-то заявления, но абсолютно очевидно, что Россия не является партнером, который реально может помочь. Никакой помощи они, конечно же, Ирану предоставить не могут. Это демонстрирует слабость РФ», — подчеркнула эксперт.

Она добавила, что существование условной «оси зла» будет продолжаться, однако страны, которые в нее входят, сталкиваются с серьезными ограничениями из-за изоляции и санкций.

«О существовании оси зла, оно, конечно же, будет, наверное, продолжаться или пытаться будет укрепляться. Это ось зла, но есть одна серьезная проблема, которая была продемонстрирована последними событиями. Те страны, которые входят в так называемую ось зла, они, в общем-то, достаточно изолированы. Кроме того, в этих странах достаточно низкий все-таки уровень технологического развития по сравнению с странами западного мира. Поэтому, несмотря на всю свою агрессию, воинственность и желание захватить мир, они не могут этого сделать. У них не хватает сил, они технологически слабее. Слабее в военном плане, они слабее в возможностях даже вести какое-то сопротивление. И поэтому пока что вот эти страны, вот эта так называемая ось зла может барахтаться и пытаться какую-то делать погоду в мире, но они, как показала практика, не имеют возможности себя сохранять и побеждать, если на них оказывается давление со стороны технологических стран», — рассказала эксперт.

Он добавила, что рассчитывать на помощь своих так называемых партнером эти страны тоже на могут.

«Когда идет речь о выживании конкретного государства, то, конечно же, каждый сам за себя, спасение утопающих — дело рук самих утопающих. Сегодня, конечно же, переговоры какие-то идут… И то, что Иран не дал пока что ответа, запросил переговоры, как раз-таки является подтверждением того, что Иран не имеет сил для дальнейшей борьбы. Я думаю, что мы скоро узнаем какие-то результаты», — резюмировала Анна Малкина.

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