Украина готова уничтожать иранские дроны на Ближнем Востоке 11 3.03.2026, 2:05

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Зеленский назвал условие.

Украина готова помочь странам Ближнего Востока в борьбе с иранскими дронами, если лидеры арабских государств смогут договориться с российским диктатором Путиным о перемирии.

Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский, отвечая на вопрос корреспондента «Униан». Он отметил, что лидеры стран Ближнего Востока пока с таким запросом к Украине не обращались.

«Они знают наш опыт, наши возможности. Очень важно, что все видят, что даже при таком количестве ПВО, которое есть на Ближнем Востоке, «Шахеды» долетают. Долетают, потому что их большое количество: там и ракеты, и дроны. Это те самые «Шахеды», которые долетают до нас. Мы сбиваем большой процент», – подчеркнул глава украинского государства.

Зеленский добавил, что партнеры понимают, насколько высок уровень экспертизы украинских военных. И если будет соответствующий запрос – Украина будет на него реагировать.

В то же время он отметил, что Ближний Восток также может помочь Украине:

«Ближний Восток имеет тесные экономические отношения с Российской Федерацией. И имеет влияние. Если они дадут сигнал России о прекращении огня на какое-то время – месяц, два месяца, мы можем тогда отправить наших специалистов защитить гражданское население».

Также Украина готова работать с партнерами в сфере подготовки их военных.

При этом Зеленский подтвердил, что у Украины интерес к обмену оружием.

«У нас есть свои возможности, которые мы производим, и есть дефицит. И у стран Ближнего Востока есть, в принципе, этот дефицит. Поэтому мы будем готовы к контакту. Дипломаты команду от меня получили, они общаются», – добавил президент Украины.

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