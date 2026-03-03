Политолог назвал две причины предательства со стороны Путина 12 3.03.2026, 6:00

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Россия не может помочь Ирану.

Россия никак не помогла Ирану, с которым заключила стратегическое соглашение. Хотя Москва годами строила миф о том, что якобы является «надежным партнером», однако большего она не могла сделать.

Политолог Игорь Рейтерович заметил «24 Каналу», что все время после распада Советского Союза Россия только бросала своих партнеров или просто о них забывала. Говорится об Армении, Венесуэле, Сирии, а теперь Иране, есть и другие примеры, например, в Африке.

Почему Россия не могла помочь?

Игорь Рейтерович подчеркнул, что Путин постоянно пытался подражать Советскому Союзу. Однако СССР имел возможности помогать своим партнерам. Россия не может этого сделать. В частности, на это есть 2 причины.

- Россия и близко на такое не способна. Потому что прежде всего она не обладает такими ресурсами, как Советский Союз. Во-вторых, нет такого авторитета, как в СССР. Там была идеология. Она была ужасной, человеконенавистнической, но извне она рассказывала, что все равны, все будет классно и так далее. СССР вкладывал миллиарды и продвигал эту идеологию. В России ничего такого нет, – объяснил политолог.

По его словам, у России нет даже тех принципов осуществления внешней политики, которые были у Советского Союза. Поэтому очевидно, что Кремль не является надежным союзником.

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