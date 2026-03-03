США уничтожили весь иранский флот в Оманском заливе 10 3.03.2026, 8:28

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Иран десятилетиями преследовал международное судоходство в этом районе.

Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) заявило об уничтожении всех 11 иранских военных кораблей и судов, находившихся в Оманском заливе на момент начала операции США и Израиля 28 февраля. «Два дня назад иранский режим имел 11 судов в Оманском заливе, сейчас нет ни одного», — говорится в сообщении командования.

В CENTCOM подчеркнули, что Иран десятилетиями преследовал и атаковал международное судоходство в этом районе, но «это время прошло». К заявлению прилагается видео, на котором запечатлен удар по одному из иранских судов.

Ранее CENTCOM опроверг утверждения Тегерана о якобы успешном ударе по американскому авианосцу. В командовании отметили, что единственный авианосец, пораженный в ходе боевых действий, — это иранский корабль Shahid Bagheri, на палубе которого могут базироваться беспилотники. Кроме того, CENTCOM сообщил о затоплении иранского корвета класса Jamaran у пирса в порту Чах-Бехар в Оманском заливе. Это информацию подтвердило издание Naval News.

Президент США Дональд Трамп ранее заявлял, что около 10 иранских кораблей уже «лежат на дне морском», и пообещал продолжать удары по иранскому флоту. Уничтожение военно-морских сил Ирана было названо одной из ключевых целей операции США наряду с подавлением ракетного потенциала и ядерной программы.

На фоне эскалации на Ближнем Востоке Корпус стражей исламской революции (КСИР) запретил проход через Ормузский пролив. Иран также продолжает атаковать коммерческие суда: 2 марта под удар двух беспилотников попал танкер Athen Nova под флагом Гондураса, на борту которого начался пожар. В КСИР заявили, что судно действовало «в унисон с Америкой».

Это уже пятое нападение на коммерческие суда с начала американо-израильской военной операции. Ранее иранской стороной были атакованы танкеры Stena Imperative (флаг США), MKD Vyom (Маршалловы Острова) — с гибелью члена экипажа, Hercules Star (Гибралтар) и судно в порту Джебель-Али (ОАЭ), пострадавшее от падения обломков дронов.

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