Войска Израиля вошли в южный Ливан 3.03.2026, 11:38

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ЦАХАЛ начал сухопутную операцию против «Хезболлы».

Армия обороны Израиля параллельно с военными действиями в Иране атакует юг Ливана. Удары не относятся к операции «Львиный рык» и направлены на борьбу с ливанским движением «Хезболла», пояснили в пресс-службе ЦАХАЛа.

«Израильские солдаты... размещены на нескольких позициях вблизи границы в рамках концепции усиления передовой обороны»,— уточняется в сообщении. По словам военных, сейчас ЦАХАЛ работает над созданием дополнительного уровня безопасности для жителей северного Израиля. Удары наносят по «террористической инфраструктуре «Хезболлы», они необходимы для предотвращения проникновений на израильскую территорию, добавили в пресс-службе.

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