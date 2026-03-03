У электромобилей Volkswagen появятся прорывные батареи 12 3.03.2026, 12:03

4,218

Запас хода — 1000 км.

Твердотельные батареи разработала китайская компания Gotion High-Tech, 25% которой принадлежит концерну Volkswagen. Они уже фактически готовы к массовому производству, сообщает сайт CarNewsChina.

Gotion High-Tech подготовила пробную конвейерную линию для сборки новых батарей мощностью 0,2 ГВт∙ч и начала разработку более крупной линии на 2 Гвт∙ч. С конца 2026 года твердотельные батареи начнут устанавливать на отдельные электрокары, а на запланированные объемы производства планируют выйти к 2030 году.

Твердотельные аккумуляторы Gotion имеют плотность энергии на уровне 350 Вт∙ч на кг, что на 40% больше, чем у литий-ионных батарей типа NMC. Это обеспечит электрокарам Volkswagen запас хода в 1000 км.

К тому же, твердотельные батареи легко переносят температуры от -40 до +80°C, то есть не сильно теряют заряд в мороз и не слишком чувствительны к перегреву. В экстремальном тесте аккумуляторы разогревали до +200°C и прокалывали стальным шипом толщиной 3 мм и они не загорались.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com