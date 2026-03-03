Спутник показал попадание по ядерному объекту в иранском Натанзе 3.03.2026, 13:51

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Достали ли до центрифуг?

Соединенные Штаты Америки минимум три раза ударили по территории ядерного объекта Натанз в Иране, обратили внимание OSINTеры, изучив спутниковые фотографии, пишет «Фокус». Во время предыдущей атаки Вашингтона, которая произошла летом 2025 года, насчитали несколько больше попаданий. Какие объекты на территории Натанз могли повредить противобункерные бомбы армии США?

3 марта, через сутки после сообщений об ударах по иранскому объекту Натанз, появились спутниковые фото с места инцидента, говорится в заметке OSINT-аналитика с ником Брэди Африк (Brady Africk).

Изучение изображений показало, что произошло три удара, причем расстояние между точками попаданий — 100 и 350 м. OSINTер также обозначил предыдущие попытки США уничтожить ядерную программу Ирана: были удары бомб США в июне 2025 года и еще одна атака в июле 2020 года.

Brady Africk опубликовал спутниковое изображение ядерного объекта Натанз — центральных наземных зданий, рядом с которыми под землей расположен подземный комплекс центрифуг для обогащения урана на глубине 8-40 м. Видим три попадания бомб США, которые произошли 2 марта 2026 года.

«Позиции обогатительного комплекса в Натанзе в Иране снова подверглись ударам, согласно новым спутниковым снимкам. Вот инфографика, показывающая разные времена и места, где объект был поврежден в течение многих лет», — написал OSINTер.

Отметим, что ориентировочные координаты на Google maps — точка 1 33.72675, 51.72376, точка 2 33.72581, 51.72374, точка 3 33.72308, 51.72513. Рядом — шесть попаданий в июне 2025 года и еще одно — в июле 2020. Вашингтон провел три спецоперации для уничтожения ядерного объекта Натанз Ирана, и несмотря на попадания 2020 и 2025 годов, потребовалась еще одна атака.

OSINTер с ником Shayan86 уточнил, какие именно объекты могли повредить американские бомбы 2 марта. По его оценкам, США ударили по «по крайней мере, двум наземным сооружениям вблизи подземного зала обогащения [с центрифугами]». Кроме того, израильский военный эксперт Игаль Левин написал в Telegram, что новые воздушные атаки, вероятно, направлены на выведении из строя вспомогательной энергетической инфраструктуры и системы вентиляции, без которых цеха работать не смогут. Кроме того, эксперт отметил, что таким образом могут пытаться повторно повредить наземные цеха сборки центрифуг, которые попали под июньский удар США: их, вероятно, Иран успел отремонтировать.

Война в Иране — объект Натанз под прицелом США

Натанз — ядерный объект Ирана, на котором построены подземные цеха площадью около 60 кв. м с центрифугами для обогащения урана и другим вспомогательным оборудованием. Цеха расположены на глубине 8-40 м и защищены слоем земли и бетона. Летом 2025 года во время 12-дневной войны в Иране США нанесли удары по Натанз, а также по центру Фордо. При этом использовали противобункерные бомбы: на спутниковых фото заметили воронки диаметром 5,5 м прямо над залами с центрифугами. Для удара американцы использовали 13-тонные бомбы GBU-57A и полуторатонные ракеты Tomahawk.

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