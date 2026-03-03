Известный белорусский футболист оказался под следствием 2 3.03.2026, 14:03

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Владимир Юрченко

Последний раз его видели в августе 2025 года.

Известный белорусский футболист Владимир Юрченко стал фигурантом уголовного дела. Об этом в интервью sports.ru рассказал экс-игрок Юрий Сыроквашко.

«Юрченко сидит под следствием, у него беда случилась. Я тут особо распространяться не хочу, лучше у родственников поинтересуйтесь. Его последний раз видели, когда «Днепр» играл с блогерами из «Информы» в августе 2025 года», — рассказал Сыроквашко.

Владимиру Юрченко 37 лет. Он воспитанник могилёвских спортивных школ «Химволокно» и «Днепр-Трансмаш».

Играл в минском «Динамо», подмосковном «Сатурне», могилёвском «Днепре», солигорском «Шахтёре» и других клубах.

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