Известный белорусский футболист оказался под следствием

Известный белорусский футболист оказался под следствием2
- 3.03.2026, 14:03
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Последний раз его видели в августе 2025 года.
Известный белорусский футболист Владимир Юрченко стал фигурантом уголовного дела. Об этом в интервью sports.ru рассказал экс-игрок Юрий Сыроквашко.
«Юрченко сидит под следствием, у него беда случилась. Я тут особо распространяться не хочу, лучше у родственников поинтересуйтесь. Его последний раз видели, когда «Днепр» играл с блогерами из «Информы» в августе 2025 года», — рассказал Сыроквашко.
Владимиру Юрченко 37 лет. Он воспитанник могилёвских спортивных школ «Химволокно» и «Днепр-Трансмаш».
Играл в минском «Динамо», подмосковном «Сатурне», могилёвском «Днепре», солигорском «Шахтёре» и других клубах.