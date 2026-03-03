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На границах ЕС и Беларуси активизировались нелегалы

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  • 3.03.2026, 14:31
  • 3,262
На границах ЕС и Беларуси активизировались нелегалы

Количество штурмов выросло в 3,5 раза.

Соседние с Беларусью страны ЕС фиксируют повышенную активность на границе: за месяц число попыток незаконного перехода выросло в 3,5 раза — с 28 до 97. Как следует из проведенного «Позіркам». анализа оперативных данных пограничных служб соседних стран, Польша в феврале зарегистрировала 52 попытки (в январе 13; рост в 4 раза), Литва — 25 (15; +66,7%), Латвия — 20 (0).

По сравнению с февралем 2025 года активность мигрантов в статистическом выражении сократилась в 7,1 раза.

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