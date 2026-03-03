На заводах BMW появились необычные работники 7 3.03.2026, 14:38

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Фото: BMW

Известный немецкий концерн делает шаг к новому уровню автоматизации.

BMW делает шаг к новому уровню автоматизации, впервые тестируя человекоподобных роботов на европейском производстве. В апреле первая партия машин начнёт работу на заводе в Лейпциге, где роботов интегрируют в реальные производственные процессы. По словам компании, проект должен вывести так называемый Physical AI в повседневную сборку автомобилей и показать, как технология может масштабироваться на заводах по всему миру, пишет Autoblog (перевод — сайт Charter97.org).

Роботы, созданные Hexagon Robotics, проходят испытания в сборке высоковольтных батарей и производстве компонентов — задачах, связанных с монотонными операциями, жёсткими требованиями безопасности и тяжёлым оборудованием. BMW подчёркивает: человекоподобные роботы должны помогать, а не заменять сотрудников, особенно там, где работа физически сложна. Машины будут обучаться в процессе и постепенно брать на себя более комплексные задачи, что позволит быстрее реагировать на непредвидённые сбои.

BMW уже использовала таких роботов в 2025 году на заводе в Спартанберге (США), где они помогали в выпуске более 30 000 кроссоверов BMW X3. Роботы позиционировали листовые металлические детали для сварки, демонстрируя высокую точность и выносливость. Этот опыт стал основой для европейского проекта.

Тест в Лейпциге — лишь часть масштабных изменений. С ростом производства электромобилей и планами вывести более 40 новых моделей к 2028 году BMW рассчитывает, что «Physical AI» повысит эффективность без сокращения персонала и укрепит позиции бренда среди немецких автогигантов.

Фото: BMW

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