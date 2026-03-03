Bloomberg: Жизненно важный партнер Ирана недоволен перекрытием Ормузского пролива 3.03.2026, 14:34

8,210

Тегеран также призвали воздержаться от ударов по экспортным хабам.

Китай призвал все стороны войны в Иране обеспечить безопасный проход судов через Ормузский пролив, сообщает Bloomberg.

«Китай призывает все стороны немедленно прекратить военные операции, избежать эскалации напряженности и обеспечить безопасность судоходства в Ормузском проливе», – заявила пресс-секретарь Министерства иностранных дел КНР Мао Нин.

Журналисты напоминают, что ранее высокопоставленные чиновники из газовой отрасли заявляли, что Пекин оказывает давление на иранских чиновников за кулисами, призывая их воздержаться от действий, которые могут помешать экспорту катарского газа или других энергоносителей, транспортируемых через пролив.

Bloomberg отмечает, что Китай – жизненно важный партнер для Ирана, поскольку скупает подавляющее большинство нефти из этой страны, но вторая по величине экономика мира зависит от региона Персидского залива как в поставках нефти, так и газа, которые транспортируются через Ормузский пролив.

Кроме Китая на иранских чиновников давит и Катар. По словам руководителей государственных компаний Катара, общавшихся с Bloomberg, правительственные чиновники страны давят на своих иранских коллег, чтобы Тегеран не атаковал нефтяные и СПГ-танкеры, проходящие через пролив, и вместо этого разрешил поставки энергоносителей.

Кроме этого, иранских чиновников также попросили воздержаться от ударов по экспортным хабам, таким как Катар, который самостоятельно поставляет 30% СПГ в Китай.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com