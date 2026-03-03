Нетаньяху: Режим в Иране крайне истощен и находится в самой слабой точке 3.03.2026, 14:48

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Биньямин Нетаньяху

Война с ним не будет затяжной.

Удары США и Израиля не перерастут в длительную войну, потому что режим в Иране крайне истощен, и находится в самой слабой точке за многие годы.

Об этом заявил премьер-министр Биньямин Нетаньяху, сообщает Fox News.

«Я слышу, как люди говорят, что это будет бесконечная война - не будет бесконечной войны, потому что этот террористический режим в Иране находится в своей самой слабой точке с момента своего основания», - сказал Нетаньяху.

По его словам, причина, почему союзники должны были действовать именно сейчас, заключается в том, что после совместных ударов по их ядерным объектам в прошлом году Иран начал строить новые объекты - подземные бункеры, которые сделают их программу баллистических ракет и их программу атомных бомб защищенными от авиации.

Нетаньяху также заверил, что удары США и Израиля создадут условия для смены режима в Иране. По его словам, 95% проблем на Ближнем Востоке порождает Иран, поэтому падение режима приведет к потоку мирных соглашений между Израилем и его арабскими соседями.

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