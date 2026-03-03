«Либо лететь с риском, либо терять средства» 9 3.03.2026, 17:27

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Белорусы, оплатившие туры в ОАЭ, оказались перед сложным выбором.

Из-за обострения конфликта между Ираном и Израилем с США многие туристы не могут покинуть страны Ближнего Востока (по последним данным, там остаются до 3 тысяч белорусов). Планируется, что сегодня рейсом Дубай — Минск вернутся первые пассажиры с авиабилетами на 28 февраля. Но есть еще одна категория людей, которая находится в подвешенном состоянии, — те, кто планировал лететь туда в ближайшее время и уже оплатил тур, пишет Onlíner.

В ситуацию полной неопределенности попала Оксана. Девушка собиралась лететь в Дубай с семьей 10 марта. В течение нескольких дней ей не удавалось получить ответ, можно ли полностью вернуть деньги за тур, если она решит отменить поездку.

— Рейсы на ближайшие 7– 10 дней, конечно, никто не отменяет. Туроператоры, ссылаясь на это, оставляют наши туры активными, — писала в редакцию девушка вчера, 2 марта. — В итоге мы стоим перед выбором: либо лететь с риском для отдыха (ведь пляжи и бассейны закрыты, а выход в город — под ответственность туристов), либо добровольно отказываться от тура с потерей средств.

Позже на сайте туроператора «Компас» (через который Оксана бронировала свой тур) появилась информация о том, что заявки с вылетами до 16 марта могут быть аннулированы с полным возвратом денег туристам. Оксана уже связалась с турагентом и договорилась об аннуляции. Деньги обещают вернуть в течение 14 рабочих дней.

— У нас был тур в отель на все включено за $5500 на раннем бронировании. Нам предложили Египет, схожий по цене, на 21 марта, но он также мелькает в новостных сводках. Как вариант, за свои деньги можно было купить новый тур на другое направление, например во Вьетнам или на Мальдивы, где ценник на четверых уже от $7000. Для нас это слишком дорого. Внутри семьи мы так и не смогли договориться, поэтому решили перенести отпуск до осенних каникул.

Отмена туров: в каких случаях вернут деньги полностью?

О том, какие варианты сейчас предлагают белорусам, которые планировали отпуск в марте в странах Ближнего Востока, мы поговорили с несколькими туроператорами.

Вот что рассказали в уже упомянутом выше «Компасе»:

— Все эти дни мы спим по три часа — решаем организационные вопросы, которых сейчас очень много. Но мы всем обязательно ответим. Наших туристов мы не бросаем — ищем им гостиницы, трансфер, организуем питание. Сегодня планируется первый рейс от Belavia, чтобы доставить домой тех, кто не улетел 28 февраля. В ближайшие несколько дней — всех остальных. Что касается туров на начало — середину марта, то да, мы готовы предложить альтернативу или возврат средств, — комментирует директор KOMPAS Touroperator Иван Данилькевич.

Туристам, которые должны были вылетать на этой неделе, но их рейс официально отменен Belavia, вернут деньги в 100%-м объеме, подтверждает глава компании «Тайм Вояж», председатель правления РСТО Руслан Сегенюк. С неотмененными на данный момент рейсами все сложнее:

— Если тур запланирован на ближайшие две недели, а рейс официально еще не отменен, отказаться от полета тоже можно. Но в таком случае рассматриваются фактически понесенные затраты. Мы даем запрос о возможности снятия билетов в авиакомпании и в отели. При этом важно понимать: отели не отменяют бронирование без оплаты. За все отели, в которых живут организованные туристические группы, платят туроператоры.

Возврат денег осуществляется в установленные законом сроки. Задержек нет при условии, что все документы оформлены правильно — заявление написано туристом, передано турагентом туроператору и получено им в рабочий банковский день.

Мы также предлагаем перенос вылета в те же Эмираты, но на более поздний срок, начиная с апреля. Или же другие направления. Сейчас совершенно безопасно можно лететь в Египет, Турцию, Грузию, Вьетнам, Шри-Ланку, Китай, Таиланд и др. Вообще процент отмен очень небольшой, в основном люди выбирают альтернативные варианты.

В Softtour ситуация отличается. Там отмечают, что туристы в основном отказываются от поездок и пишут заявление на возврат:

— Все рейсы с вылетом до 6 марта отменены. В основном наши туристы отказываются от поездки и мы оформляем возврат средств. Потому что люди планировали отпуск именно на эти даты и подобрать другой вариант достаточно проблематично, все уже давно забронировано. Например, в Египет остались последние билеты на 7 марта, в Азию вообще есть варианты только на конец месяца.

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