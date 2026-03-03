СМИ: ЦАХАЛ ликвидировал и.о. министра обороны Ирана
- 3.03.2026, 17:30
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Его назначили всего сутки назад.
Израильский телеканал N12 в социальной сети X сообщил о том, что новый временный глава Минобороны Ирана Маджид ибн аль-Реза, предположительно, убит. Иранская сторона эту информацию пока не подтвердила.
Маджид ибн аль-Реза стал исполняющим обязанности главы иранского военного ведомства после гибели своего предшественника Азиза Насирзаде. Бывший министр обороны Ирана погиб в первые дни конфликта с американской и израильской стороной в результате ударов.
Указ о назначении Маджида ибн аль-Реза на должность министра обороны президент Ирана Масуд Пезешкиан подписал 2 марта. По иранским законам, он должен был исполнять обязанности до утверждения кандидатуры парламентом.
Напомним, США и Израиль начали атаковать Иран 28 февраля. Тегеран в ответ нанес удары по нескольким странам Персидского залива — целились в важные точки армии США, но попадали в том числе в гражданские объекты.