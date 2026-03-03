закрыть
8 июня 2026, понедельник, 17:58
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

СМИ: ЦАХАЛ ликвидировал и.о. министра обороны Ирана

  • 3.03.2026, 17:30
  • 6,908
СМИ: ЦАХАЛ ликвидировал и.о. министра обороны Ирана
Маджид ибн аль-Реза

Его назначили всего сутки назад.

Израильский телеканал N12 в социальной сети X сообщил о том, что новый временный глава Минобороны Ирана Маджид ибн аль-Реза, предположительно, убит. Иранская сторона эту информацию пока не подтвердила.

Маджид ибн аль-Реза стал исполняющим обязанности главы иранского военного ведомства после гибели своего предшественника Азиза Насирзаде. Бывший министр обороны Ирана погиб в первые дни конфликта с американской и израильской стороной в результате ударов.

Указ о назначении Маджида ибн аль-Реза на должность министра обороны президент Ирана Масуд Пезешкиан подписал 2 марта. По иранским законам, он должен был исполнять обязанности до утверждения кандидатуры парламентом.

Напомним, США и Израиль начали атаковать Иран 28 февраля. Тегеран в ответ нанес удары по нескольким странам Персидского залива — целились в важные точки армии США, но попадали в том числе в гражданские объекты.

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Имперский союз трещит
Имперский союз трещит Юрий Федоренко
Жги, Рыгорыч
Жги, Рыгорыч Ирина Халип
С огоньком
С огоньком Аркадий Бабченко
Короткий курс истории
Короткий курс истории Виталий Портников