К новому рахбару прилетит ракета? Аббас Галлямов

3.03.2026, 17:50

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Аббас Галлямов

С выборами нового правителя Ирана есть проблемы.

Иранские власти уже второй день обещают незамедлительно избрать нового рахбара. Не очень представляю себе, как они будут это делать. Выборы должна осуществлять т.н. Ассамблея экспертов – структура, в состав которой входят 88 человек. Процедура требует, чтобы явка составила не менее 2/3 от этого числа.

Как они планируют собрать столько людей в одном месте без риска, что туда прилетит вражеская ракета? Уж если израильтяне просчитали, когда в своей резиденции ненадолго появится рахбар – человек, перемещения которого были засекречены в максимальной степени, – то, конечно, не исключён вариант, при котором они просчитают заседание Ассамблеи экспертов.

Теоретически можно провести заочное голосование, но, судя по требованию к явке, законом она не предусмотрена, а значит рахбар, избранный незаконным способом, будет иметь изначальные проблемы с легитимностью.

Аббас Галлямов, Telegram

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