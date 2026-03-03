Клиенты белорусского банка четыре года не могут вернуть деньги 7 3.03.2026, 18:03

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Средства оказались заморожены из-за санкций и решений зарубежных регуляторов.

Клиенты «Альфа-Банка» вот уже четыре года не могут вернуть свои средства, которые инвестировали через доверительное управление, сообщает «Зеркало». Шансов на скорое решение проблемы убавилось после введения 19-го пакета санкций в декабре прошлого года — отдельной строкой была указана эта финансовая структура. В «Альфа-Банке» рассказали, какая ситуация с «зависшими» деньгами клиентов.

Почему клиенты не могут вернуть деньги

Эта история началась в марте 2022-го, когда из-за соучастия официального Минска в российской военной агрессии против Украины западные страны стали вводить санкции против Беларуси. «Альфа-Банк» сообщил 25 марта того года, что несколько брокеров из Великобритании и стран ЕС заморозили инвестиционные счета доверительного управления структуры. «Доступ к активам будет возможен после снятия введенных ограничений», — говорилось тогда в сообщении банка.

Спустя четыре года инвестиции беларусов все еще заблокированы у четырех западных брокеров: двух — в Великобритании, столько же — в странах ЕС. «Единственной причиной невозможности для банка возвратить активы клиентов являются действия недружественных для Республики Беларусь стран, которые ввели незаконные санкционные ограничения как против страны, так и персонально против банка», — заявили в «Альфа-Банке» 2 марта этого года.

Там также уточнили, что эти действия признаны беларусскими судами обстоятельствами непреодолимой силы, то есть форс-мажор. Однако когда и какой суд вынес такое решение, не уточняется.

Что происходит с активами клиентов

Банк, как утверждается, все еще пытается добиться разрешений у разных регуляторов, чтобы активы беларусских клиентов можно было разблокировать и вернуть. Для этого компании необходимо получать специальные разрешения — лицензии.

В Бельгии «Альфа-Банку» второй раз отказал в этом местном Казначейство на разблокировку активов, поэтому сейчас «активно идет процедура обжалования». «Однако на сегодняшний момент процесс получения лицензии от Казначейства Бельгии считается самым сложным и длительным», — подчеркивают в банке.

В начале февраля 2026 года «Альфа-Банк» снова подал заявление на разблокировку оставшихся активов у латвийского брокера — уже новому регулятору, Службе финансовой разведки Латвии. Ранее латвийский брокер получил разрешение Центробанка этой балтийской страны на возврат активов и дважды обращался в Euroclear, где они фактически заблокированы. Однако там отказались их разблокировать.

Ситуация с активами клиентов усложняется тем, что в декабре 2025 года «Альфа-Банк» попал под санкции ЕС. Даже если он получит разрешение в Великобритании, ему все равно потребуется отдельная лицензия от властей Бельгии для разблокировки активов в Европе. В январе 2026 года банк подал иск в европейский суд, чтобы оспорить ограничения. Сейчас идет подготовка к судебному разбирательству. В «Альфа-Банке» надеются, что ему объяснят причины введения санкций.

Банк также пытается добиться разблокировки средств в Великобритании. Но, судя по сообщению, работа идет по одному из двух местных брокеров. В частности, юристы подали заявление на получение специальной лицензии у английского регулятора.

Как вариант решения проблемы, банк планирует максимально исключить себя из схемы расчетов — юристы считают, что так шансы на одобрение выше. Клиентам заранее предложили принять участие в этой процедуре и подать необходимые документы. Около 30% из них согласились на такую схему.

По второму английскому брокеру обстановка пока зависит от того, как будет развиваться ситуация с первым, указано в сообщении.

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