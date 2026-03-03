Психология лайков: как оценки в соцсетях меняют вашу личность 4 3.03.2026, 19:09

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Погоня за лайками может незаметно изменить ваше «я».

По словам психотерапевта Голди Чан, каждый пост в соцсетях работает как игра в автомат: непредсказуемость результата вызывает всплеск дофамина и формирует зависимость от ожидания реакции аудитории. Именно этот «вариативный график вознаграждений» делает лайки таким мощным психологическим крючком, пишет Psychology Today (перевод — сайт Charter97.org).

Проблема в том, что постепенная зависимость от цифр меняет ваши мотивы. Срабатывает «эффект сверхоправдания», внешние награды начинают перевешивать внутренние. То, что вы создавали из интереса или смысла, превращается в производство контента ради лайков. Чан сравнивает это с мухоловкой — вы подходите к ней сами, шаг за шагом.

Создатели часто незаметно подстраиваются под ожидания подписчиков, словно участвуют в «кейнсианском конкурсе красоты», где побеждает не искренность, а предугадывание чужих предпочтений. В итоге «ядро бренда» размывается, уступая место алгоритмически оптимизированной версии автора.

Однако краткая вирусность не заменяет содержательность. Чан приводит образ «плохого бургера», он может стать мемом, но никто не вернется за добавкой. Хороший «бургер» — качественный контент — формирует лояльную аудиторию и репутацию.

По мнению Чан, ключ — не игнорировать метрики, а понимать, что они не должны управлять вами. Настоящий рост приходит к тем, кто создает содержательные вещи и дает своему бренду «время дышать».

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