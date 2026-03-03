СПГ из США спасает мировой рынок после атак Ирана 2 3.03.2026, 19:15

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Как экспорт из США удержал цены от взлета?

Закрытие газовых мощностей Катара после атаки Ирана в понедельник могло вызвать глобальный энергетический шок. Однако рост цен на СПГ оказался куда менее резким благодаря экспортному буму США, начавшемуся десять лет назад, пишет The Wall Street Journal (перевод — сайт Charter97.org).

Еще в середине 2000-х США были чистым импортером природного газа. Ситуацию изменила сланцевая революция, сделавшая газ дешевым и доступным. Компания Cheniere Energy первой решилась превратить свой импортный терминал в экспортный, и в феврале 2016 года из нижних 48 штатов ушла первая партия СПГ. За ней последовали другие компании, что стимулировало дальнейший рост добычи.

Сегодня в США работают восемь экспортных СПГ-терминалов, которые поставляют за рубеж около 15 млрд кубических футов газа в сутки — достаточно, чтобы обогреть 80 млн домов зимой. Америка обогнала Австралию, Катар и Россию, став крупнейшим экспортером СПГ в мире.

В 2024 году администрация Джо Байдена временно приостановила выдачу новых разрешений, стремясь удовлетворить климатическое крыло демократов, что замедлило развитие отрасли. Однако президент Дональд Трамп отменил паузу сразу после возвращения в Белый дом. Минэнерго США уже ускоренными темпами утверждает новые проекты, включая расширение терминала в Корпус-Кристи.

Американский экспорт СПГ вырос почти на 40% за прошлый год, а по прогнозу Управления энергетической информации США, общая мощность может удвоиться к 2031 году.

На фоне международных кризисов именно этот бурный рост экспорта стал ключевым фактором стабилизации мирового газового рынка.

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