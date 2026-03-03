закрыть
8 июня 2026, понедельник, 19:58
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Дональд Трамп: У Ирана заканчиваются пусковые установки

8
  • 3.03.2026, 19:39
  • 6,068
Дональд Трамп: У Ирана заканчиваются пусковые установки
Дональд Трамп
Фото: Getty Images

Президент США также открыт для сотрудничества «с некоторыми оставшимися в живых членами правящего режима».

Президент США Дональд Трамп утверждает, что у Ирана заканчиваются важнейшие виды вооружений, в том числе пусковые установки. Его слова передает Politico.

«У них заканчиваются места, откуда вести обстрелы, потому что их уничтожают. У них заканчиваются пусковые установки», — сказал политик.

Президент заявил, что открыт для сотрудничества «с некоторыми оставшимися в живых членами правящего режима страны». Он утверждает, что у американской армии имеются «неограниченные» запасы вооружений и боеприпасов. «Мы их экономим и наращиваем», — отметил он. Оборонные компании работают в ускоренном темпе, чтобы производить все необходимое, сообщил глава Белого дома.

Написать комментарий 8

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Имперский союз трещит
Имперский союз трещит Юрий Федоренко
Жги, Рыгорыч
Жги, Рыгорыч Ирина Халип
С огоньком
С огоньком Аркадий Бабченко
Короткий курс истории
Короткий курс истории Виталий Портников