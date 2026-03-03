Дональд Трамп: У Ирана заканчиваются пусковые установки

Дональд Трамп: У Ирана заканчиваются пусковые установки8
- 3.03.2026, 19:39
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Президент США также открыт для сотрудничества «с некоторыми оставшимися в живых членами правящего режима».
Президент США Дональд Трамп утверждает, что у Ирана заканчиваются важнейшие виды вооружений, в том числе пусковые установки. Его слова передает Politico.
«У них заканчиваются места, откуда вести обстрелы, потому что их уничтожают. У них заканчиваются пусковые установки», — сказал политик.
Президент заявил, что открыт для сотрудничества «с некоторыми оставшимися в живых членами правящего режима страны». Он утверждает, что у американской армии имеются «неограниченные» запасы вооружений и боеприпасов. «Мы их экономим и наращиваем», — отметил он. Оборонные компании работают в ускоренном темпе, чтобы производить все необходимое, сообщил глава Белого дома.