На Комаровке значительно меняется торговля

На Комаровке значительно меняется торговля1
- 3.03.2026, 19:49
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Заработал сезонный рынок.
На главном рынке Минска долгожданные изменения. Снова полностью заработал сезонный рынок, который располагается рядом с крытым зданием.
Здесь можно купить свежие овощи и фрукты.
Такие перемены связаны с тем, что на улице потеплело.
Судя по сторис в Instagram официального аккаунта Комарвоки, здесь уже торгуют не только продуктами, но и живыми цветами.
Журналисты Tochka.by изучили, чем хвастаются сммщики рынка в социальных сетях.
К примеру, живые тюльпаны стоят 4,5–5 за штучку. Также появились подснежники, ландыши и нарциссы. Они стоят 20–35 за упаковку.
Некоторые продавцы заметно снизили цены на овощи и фрукты.
Сейчас бананы и апельсины можно купить на сезонном рынке всего от 3,9 за кило, лимоны стоят 4,9, грейпфрут – от 3,9 мандарины – от 3,9 до 7,9, киви – от 5,9 до 9. Ананас обойдется в 7,9 за кг.
Одинокий баклажан продают по 6,9 за килограмм.