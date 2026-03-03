На Комаровке значительно меняется торговля 1 3.03.2026, 19:49

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Заработал сезонный рынок.

На главном рынке Минска долгожданные изменения. Снова полностью заработал сезонный рынок, который располагается рядом с крытым зданием.

Здесь можно купить свежие овощи и фрукты.

Такие перемены связаны с тем, что на улице потеплело.

Судя по сторис в Instagram официального аккаунта Комарвоки, здесь уже торгуют не только продуктами, но и живыми цветами.

Скриншот: komarovka.by / Instagram

Журналисты Tochka.by изучили, чем хвастаются сммщики рынка в социальных сетях.

К примеру, живые тюльпаны стоят 4,5–5 за штучку. Также появились подснежники, ландыши и нарциссы. Они стоят 20–35 за упаковку.

Скриншот: komarovka.by / Instagram

Некоторые продавцы заметно снизили цены на овощи и фрукты.

Сейчас бананы и апельсины можно купить на сезонном рынке всего от 3,9 за кило, лимоны стоят 4,9, грейпфрут – от 3,9 мандарины – от 3,9 до 7,9, киви – от 5,9 до 9. Ананас обойдется в 7,9 за кг.

Одинокий баклажан продают по 6,9 за килограмм.

Скриншот: komarovka.by / Instagram

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