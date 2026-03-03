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Чемпион Беларуси был в шаге от подписания звездного футболиста

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  • 3.03.2026, 20:15
  • 3,916
Чемпион Беларуси был в шаге от подписания звездного футболиста
Радамель Фалькао

Фалькао не доехал.

Руководитель действующего чемпиона Беларуси Артем Леонов поделился информацией о том, что в декабре его клубу поступило предложение о подписании легендарного колумбийского нападающего Радамеля Фалькао.

Согласно рассказу функционера в интервью Onliner.by, сумма потенциального контракта была вполне подъемной для команды.

«Мы общались с его агентом в декабре, и сам футболист, судя по всему, был готов приехать. Речь шла о зарплате в районе €20 000 – €25 000 в месяц «, – заявил Леонов.

Однако владелец витебского клуба отказался от идеи приглашать на тот момент 39-летнего ветерана, объяснив это стратегией развития: «Я хочу подписывать молодых игроков, которые стремятся доказать что-то на поле. От них пользы будет больше, чем от возрастных футболистов».

Интересно, что выдвинутая белорусами сумма совпадает с условиями, которые примерно в то же время эквадорский «Эмелек» готов был предложить Фалькао (около $20 000 в месяц).

Однако колумбиец выбрал иной путь – в январе 2026 года он подписал шестимесячный контракт с «Мильонариосом» на родине.

По данным колумбийских СМИ, соглашение рассчитано на $1 200 000 за полгода (около $200 000 в месяц), что в 10 раз превышает предложение из Беларуси.

Таким образом, хотя вариант с переездом в Витебск был реален, Фалькао предпочел эмоциональное возвращение в клуб, где он начинал карьеру, и возможность побороться за титул в чемпионате Колумбии.

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