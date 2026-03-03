Удары по Ирану могут разоружить «Хезболлу» 1 3.03.2026, 20:32

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У Ливана появился отличный шанс справиться с группировкой.

Американо-израильская военная кампания против Ирана способна изменить баланс сил на Ближнем Востоке и косвенно помочь Ливану в его попытках ослабить военно-политическую группировку «Хезболла», пишет The National Interest (перевод — сайт Charter97.org).

Президент Ливана Жозеф Аун, который более года заявляет о намерении разоружить все вооруженные формирования, может получить неожиданный импульс благодаря стремительно меняющейся ситуации в регионе.

Операция США, начавшаяся 28 февраля, привела к уничтожению значительной части иранской оборонной инфраструктуры и гибели высшего руководства страны. На фоне ожидаемой политической нестабильности в Иране его возможности поддерживать сети союзных группировок, включая «Хезболлу», окажутся серьезно ограничены. Ослабление Тегерана, потеря доступа к Сирии и перераспределение вооружений в пользу России уже подорвали потенциал иранских прокси.

Для Бейрута это окно возможностей. Аун, вступив в должность в 2025 году, сделал разоружение «Хезболлы» ключевым пунктом своей программы, опираясь на соглашение Таиф и резолюцию 1701. Однако практика показала, что ливанская армия не контролирует юг страны в той степени, как заявлялось. Недавние удары ЦАХАЛ по складам и командным пунктам в южном Ливане вновь подтвердили сохранение значительного арсенала «Хезболлы».

Несмотря на сопротивление со стороны руководства движения, власти Ливана переходят ко второй фазе — попытке разоружить группировку севернее реки Литани. На 5 марта в Париже назначена международная донорская конференция, где Бейрут рассчитывает получить новое финансирование для усиления армии.

Эксперты отмечают, что восприятие «Хезболлы» как ослабленной и изолированной силы может сыграть ключевую роль на парламентских выборах 3 мая. США и союзники стран Персидского залива уже обсуждают возможность более активной поддержки Ауна, чтобы усилить давление на группировку.

Хотя речь пока не идет о полном разоружении «Хезболлы», текущая региональная динамика может дать Ливану шанс впервые за долгие годы существенно ограничить влияние движения.

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