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Армия Китая назвала пять уроков операции США и Израиля против Ирана

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  • 3.03.2026, 23:29
  • 13,660
Армия Китая назвала пять уроков операции США и Израиля против Ирана

Народно-освободительная армии Китая опубликовала пост в стиле Сунь-Цзы.

Китайская армия перечислила пять «уроков» на основе анализа военной операции США и Израиля против Ирана. Соответствующий пост появился в официальном аккаунте Народно-освободительной армии Китая (НОАК) в соцсети Х.

«Самая смертоносная угроза — враг внутри. Самый дорогостоящий просчет — слепая вера в мир. Самая суровая реальность — логика превосходящей огневой мощи. Самый жестокий парадокс — иллюзия победы. Самая надежная опора — самодостаточность», — говорится в сообщении.

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