ВСУ разбили вдребезги замаскированный танк российских оккупантов
- 3.03.2026, 23:40
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Видеофакт.
Операторы дронов батальона «SIGNUM» 53-й отдельной механизированной бригады обнаружили замаскированный российский танк в зоне своей ответственности.
Несколькими ударами FPV-дронов воины разбили технику вдребезги.
Бронетехника для противника на этом этапе войны является дефицитом, однако россияне не оставляют попыток перебрасывать ее на поле боя, надеясь на дополнительную защиту.
«Результат - минус еще одна единица вражеской техники. И самое главное - танк больше не будет работать по нашей пехоте», - отмечают бойцы в комментариях к видео.