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Трамп заявил об ударе по новому руководству Ирана

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  • 3.03.2026, 23:54
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Трамп заявил об ударе по новому руководству Ирана
Дональд Трамп

По его словам, удар был «очень сильным».

США нанесли новый удар по руководству Ирана и последствия, вероятно, «довольно существенны», заявил американский президент Дональд Трамп во время встречи в Белом доме с канцлером Германии Фридрихом Мерцем.

«Сегодня новый состав руководства [Ирана] получил еще один удар, и, похоже, он довольно существенный», — сказал он (цитата по CNN).

Удар был «очень сильный», добавил президент.

«Худшим сценарием» для Ирана будет ситуация, когда «к власти придет человек, столь же плохой, как и предыдущий». Верховный лидер Ирана Али Хаменеи и другие высокопоставленные чиновники республики были убиты в результате начатой 28 февраля операции США и Израиля.

Трамп также прокомментировал ответные удары Ирана, которые были нанесены по странам Ближнего Востока из числа союзников США, и сказал, что был удивлен такими действиями. Это демонстрирует «уровень зла, с которым мы имеем дело», считает американский лидер. «Они наносят удары по людям, которые были, по крайней мере, в какой-то степени дружественны и с которыми у них не было проблем», — добавил Трамп.

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