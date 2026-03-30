Спутники засняли новые очаги пожаров в порту Усть-Луга

Спутники засняли новые очаги пожаров в порту Усть-Луга1
- 30.03.2026, 6:55
- 5,872
Мощное зарево.
В российском порту Усть-Луга на Балтике, который является одним из ключевых узлов для экспортной перевалки топлива, зафиксированы новые очаги пожаров после повторного налёта украинских дронов. Об этом свидетельствуют спутниковые снимки, которые публикуют обозреватели в соцсети X.
«Спутниковые данные показывают новые очаги пожаров в российском порту Усть-Луга после повторного украинского удара», — говорится в описании к фото.
🛰️Satellite data shows new fire hotspots emerging at Russia’s port of Ust-Luga following today’s repeated Ukrainian strike. pic.twitter.com/TwROZtpBSW— Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 (@bayraktar_1love) March 29, 2026