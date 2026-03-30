Украинская разведка: Россияне готовятся к забастовкам 6 30.03.2026, 8:42

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Из-за глубокого экономического кризиса.

Эксперты прогнозируют, что из-за глубокого экономического кризиса в ближайшее время в России закроется до трети субъектов малого и среднего бизнеса. Об этом сообщает Служба внешней разведки Украины.

«Российский малый и средний бизнес вошел в 2026 год в состоянии глубокого кризиса. По данным опросов, 95% предпринимателей фиксируют ухудшение ситуации, три четверти сообщают о значительных осложнениях. Падение выручки с начала года зафиксировали 68,7% респондентов, а 5,5% уже прекратили деятельность», — говорится в сообщении.

Как отмечается, сильнее всего спрос просел в бьюти-индустрии, стоматологии, техобслуживании и ремонте автомобилей. Рентабельность больше всего снизилась в авторемонте, здравоохранении и фармацевтике, гостиничном бизнесе. Параллельно в этих же секторах растет теневая занятость. Цены уже подняли 82,7% предпринимателей, более половины которых повысили расценки до 20%. Эксперты прогнозируют, что в ближайшее время закроется до трети субъектов малого и среднего бизнеса.

Задолженность по заработной плате только в январе 2026 года достигла 1,86 млрд рублей, причем 40,7% этой суммы образовалось именно в первый месяц года. Лидер по невыплатам — строительная отрасль: 42% случаев, далее следуют переработка сырья (31,1%) и добыча полезных ископаемых (11%).

Самый громкий случай — крах крупнейшего строительного холдинга Сибири Новолекс, который задолжал работникам около 2,5 млрд рублей. Альфа-банк требует взыскать с холдинга 1 млрд рублей, в арбитражные суды подано девять заявлений о банкротстве, а на часть тяжелой техники уже наложен арест. Чистая прибыль большинства структур холдинга упала на 70−90%, Торговый дом Новолекс завершил год с убытком в 148 млн рублей.

Тем временем в Воркуте работники Северпутьстроя и Северкомплектстроя готовятся к забастовкам — полную зарплату в последний раз им выплатили еще в декабре, февральские выплаты не поступили вообще. Одна забастовка уже состоялась. Сотрудники муниципального «Специализированного дорожного управления» через суд добились повышения окладов с 8 до 30−57 тыс. рублей, однако денег не получили — большинство из них просто уволили.

Проблемы с выплатами охватывают и другие регионы: водители автобусов в Тыве, на Камчатке и в Омской области не получают зарплату, дорожники в Смоленске с прошлого года безуспешно добиваются повышения окладов и нормальных условий труда.

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