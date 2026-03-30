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В Беларуси повышают базовую арендную ставку

  • 30.03.2026, 11:45
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В Беларуси повышают базовую арендную ставку

Власти снова увеличивают платежи для бизнеса.

В Беларуси с 1 апреля повысят базовую арендную ставку. Соответствующее постановление подписал премьер Александр Турчин.

«С учетом величины индекса потребительских цен за 2025 год по отношению к 2024 году с 1 апреля 2026 г. базовая арендная величина установлена в размере

С 1 апреля базовая арендная ставка составит 20 рублей 3 копейки. Это на 1,26 рубля больше, чем сейчас.

«Базовая арендная величина применяется в расчетах арендной платы при аренде недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности, а также в собственности хозяйственных обществ, в уставных фондах которых более 50% акций (долей) находится в государственной собственности», — уточнили в правительстве.

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