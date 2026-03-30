В Египте заявили о возможном «втором Сфинксе» 2 30.03.2026, 14:45

5,680

Ученые обнаружили под плато Гиза признаки подземной мегаструктуры.

Итальянские исследователи заявили о возможном обнаружении второго Сфинкса под плато Гиза. Данные спутникового сканирования указывают на подземную структуру, которая может оказаться гораздо масштабнее, чем предполагалось. Об этом рассказала британская газета Daily Mail.

Сперва отметим, что идея «двойного» Сфинкса появилась не сегодня. Еще раньше ученые обратили внимание на так называемую Стелу сна – давнюю надпись между лапами Великого Сфинкса, созданную более 3 тысяч лет назад. На ней, вероятно, изображены две фигуры сфинксов, что может свидетельствовать о существовании второго монумента.

Великий Сфинкс в Гизе – монумент возрастом около 4,5 тысяч лет, высеченный из скалы. Его длина – около 73 метров, высота – 20 метров. Считается, что он изображает фараона Хефрена, а между его лапами находится Стела сна – древняя надпись, связанная с легендами о памятнике.

Новое заявление ученых

Итальянский исследователь Филиппо Бионди утверждает, что геометрический анализ расположения пирамид и Сфинкса показывает почти идеальную симметрию. По его словам, если провести условные линии между ключевыми объектами, они указывают на точку, где может находиться зеркальное сооружение.

«Мы видим точное геометрическое соответствие – почти 100%. Это дает нам примерно 80% уверенности в открытии», – заявил он.

Команда исследователей считает, что древняя стела свидетельствует о том, что в Египте были построены две статуи сфинксов

Что показало сканирование?

С помощью спутникового радара, фиксирующего колебания грунта, ученые обнаружили аномалию под песчаной насыпью высотой более 30 метров. Предварительные данные указывают на наличие вертикальных шахт и проходов, похожих на те, что уже найдены под известным Сфинксом. При этом сама структура может быть значительно больше.

«Под плато Гиза есть что-то очень масштабное. Мы фиксируем признаки подземной мегаструктуры», – отметил Бионди.

Почему это может быть именно Сфинкс?

Исследователи предполагают, что насыпь скрывает вторую статую: если первый Сфинкс расположен в углублении, то предполагаемый объект, наоборот, находится на возвышении.

Сканирование идентифицировало второй сфинкс, на котором изображён A, расположенный рядом с Большим Сфинксом, обозначенным как B

Пока без раскопок – только гипотеза

Ученые подчёеркивают: несмотря на обнадеживающие данные, говорить об открытии пока рано. Для подтверждения нужны полевые исследования и разрешение властей Египта на раскопки. Соответствующий проект уже подготовлен.

Споры и критика

К слову, теории о втором Сфинксе появлялись и ранее, но не находили подтверждения. Сам Бионди, например, уже заявлял о «подземном городе» возрастом 38 тысяч лет под пирамидой Хефрена, однако эти данные не прошли научное рецензирование и были раскритикованы, в том числе в журнале National Geographic.

Подобные гипотезы выдвигали и другие исследователи. Так, египтолог Бассам Эль-Шаммаа говорил о втором Сфинксе более десяти лет назад. Однако бывший министр древностей Египта Захи Хавасс неоднократно опровергал такие утверждения.

«Я могу заверить вас, что нет другой статуи Сфинкса», – заявлял он, ссылаясь на многолетние исследования плато Гиза.

В 2021 году представитель комплекса пирамид Реда Абдель Халим также сообщал о якобы найденной статуе, похожей на Сфинкса, и даже приводил ее размеры. Однако эти заявления также были опровергнуты египетскими властями.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com