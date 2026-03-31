закрыть
31 марта 2026, вторник, 13:55
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Курт Кобейн вдохновлялся трудами немецкого писателя XIX века

  • 31.03.2026, 13:41
Курт Кобейн вдохновлялся трудами немецкого писателя XIX века

Песня группы Nirvana «Scentless Apprentice» появилась благодаря роману «Парфюм»

Песня «Scentless Apprentice» группы Nirvana была создана под влиянием романа «Парфюм» немецкого писателя Патрика Зюскинда. Об этом свидетельствуют истории создания трека и комментарии участников коллектива, пишет Far Out Magazine (перевод — сайт Charter97.org).

Лидер группы Курт Кобейн нередко черпал идеи для текстов из литературы. В отличие от некоторых других композиций, написанных спонтанно, «Scentless Apprentice» стала результатом более осмысленной работы. Ее сюжет напрямую перекликается с романом Зюскинда, рассказывающим о человеке, лишенном обоняния и постепенно скатывающемся к насилию.

Темы одиночества, давления и внутреннего конфликта, затронутые в книге, нашли отражение в тексте песни. По мнению музыкантов, именно такие литературные источники помогали Кобейну создавать более глубокие и мрачные композиции.

Барабанщик Nirvana Дэйв Грол отмечал, что считает текст «Scentless Apprentice» одним из самых сильных в творчестве Кобейна. Особое впечатление на него произвела строка: «Ты не можешь меня уволить, потому что я сам ушел», которую он назвал одной из самых глубоких.

История создания трека подчеркивает, что даже в жанре гранж, часто воспринимаемом как хаотичный и агрессивный, важную роль играют литературные и культурные влияния.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

