Курт Кобейн вдохновлялся трудами немецкого писателя XIX века
- 31.03.2026, 13:41
Песня группы Nirvana «Scentless Apprentice» появилась благодаря роману «Парфюм»
Песня «Scentless Apprentice» группы Nirvana была создана под влиянием романа «Парфюм» немецкого писателя Патрика Зюскинда. Об этом свидетельствуют истории создания трека и комментарии участников коллектива, пишет Far Out Magazine (перевод — сайт Charter97.org).
Лидер группы Курт Кобейн нередко черпал идеи для текстов из литературы. В отличие от некоторых других композиций, написанных спонтанно, «Scentless Apprentice» стала результатом более осмысленной работы. Ее сюжет напрямую перекликается с романом Зюскинда, рассказывающим о человеке, лишенном обоняния и постепенно скатывающемся к насилию.
Темы одиночества, давления и внутреннего конфликта, затронутые в книге, нашли отражение в тексте песни. По мнению музыкантов, именно такие литературные источники помогали Кобейну создавать более глубокие и мрачные композиции.
Барабанщик Nirvana Дэйв Грол отмечал, что считает текст «Scentless Apprentice» одним из самых сильных в творчестве Кобейна. Особое впечатление на него произвела строка: «Ты не можешь меня уволить, потому что я сам ушел», которую он назвал одной из самых глубоких.
История создания трека подчеркивает, что даже в жанре гранж, часто воспринимаемом как хаотичный и агрессивный, важную роль играют литературные и культурные влияния.