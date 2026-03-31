Объявлен шорт-лист Букеровской премии 31.03.2026, 20:03

На премию выдвинули шесть книг.

Оргкомитет Международной Букеровской премии представил шорт-лист 2026 года. В него включены авторы и переводчики из Бразилии, Болгарии, Канады, Франции, Германии, Тайваня, Великобритании и США.

Всего на премию выдвинули шесть книг, включая «В Тегеране тихие ночи» Шиды Базьяр и «Режиссер» Даниэля Кельмана. Также в список попали Рене Карабаш с романом «Та, кто остается», Ана Паула Майя с «На Земле, как она есть», Мари Ндьяй с «Ведьмой» и Янг-Шуан-Цзы с «Тайваньским травелогом».

Оргкомитет отметил, что произведения охватывают широкий спектр исторических и культурных сюжетов — от Тайваня 1930-х годов и Европы периода Второй мировой войны до Иранской революции 1979 года.

На премию претендовали 128 книг, длинный список из 13 произведений объявили 24 февраля. Жюри возглавила писательница Наташа Браун, в его состав вошли профессор математики Оксфордского университета Маркус дю Сотой, переводчик Софи Хьюз, писатели Трой Оньянго и Ниланджана Рой.

Победителя объявят 19 мая в музее Tate Modern в Лондоне. Лауреат получит 50 тыс. фунтов стерлингов ($67 тыс.), приз делится с переводчиком на английский язык. В прошлом году награду получила писательница Бану Муштак за роман «Сердце-лампа».

