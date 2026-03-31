В 2026 году «Евровидение» впервые состоится в Азии 2 31.03.2026, 20:27

Где и когда пройдет конкурс.

Европейский вещательный союз (EBU) 31 марта на своем сайте объявил о первом в истории расширении международного песенного конкурса «Евровидении» на несколько азиатских стран – конкурс под названием «Евровидение – Азия» состоится в 2026 году.

«В честь 70-летия «Евровидения» открывается новая глава в истории Азии, сформированная разнообразием, креативностью и культурной самобытностью региона и основанная на том же духе, который всегда определял конкурс», – говорится в анонсе.

Городом – хозяином первого конкурса стал Бангкок – столица Таиланда, финал состоится 14 ноября. Уже подтверждено участие конкурсантов из 10 стран Азии. Кроме Таиланда, в нем примут участие артисты из Бангладеш, Бутана, Камбоджи, Лаоса, Малайзии, Непала, Филиппин, Южной Кореи и Вьетнама.

В ближайшие месяцы будут объявлены и другие участники.

«Азиатский конкурс песни «Евровидение» объединит страны, представляющие более 600 млн человек. В настоящее время не существует сопоставимой общеазиатской платформы, и он обещает стать одним из самых обсуждаемых развлекательных событий в регионе», – считают организаторы.

По словам директора «Евровидения» Мартина Грина, речь идет о создании чего-то, что отражает голоса, самобытность и амбиции Азии, оставаясь при этом верным тому, что всегда делало конкурс особенным.

«Азиатский этап конкурса песни «Евровидение» будет формироваться артистами, телекомпаниями и зрителями, которые сделают его своим, продолжая наше общее путешествие, объединенное музыкой», – добавил он.

