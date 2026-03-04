Нидерландский музей неожиданно подтвердил подлинность картины Рембрандта 4.03.2026, 12:48

2,282

Картина не выставлялась десятилетиями.

Картина, которую когда-то признали не принадлежащей кисти Рембрандта ван Рейна, теперь официально подтверждена как работа фламандского мастера. Об этом объявил в понедельник Rijksmuseum, завершивший двухлетнее исследование произведения, созданного художником в 1633 году, когда ему было 27 лет, пишет Associated Press (перевод — сайт Charter97.org).

Произведение под названием «Видение Захарии в храме» было тщательно изучено с помощью высокотехнологичных сканирований и сравнений с другими работами Рембрандта. Специалисты подтвердили, что картина написана после переезда художника в Амстердам и полностью соответствует его манере — от структуры красочного слоя до используемых пигментов.

Картина не выставлялась десятилетиями. В 1961 году ее приобрел частный коллекционер, всего через год после того, как эксперты ошибочно исключили авторство Рембрандта. Теперь произведение передано музею на долгосрочное хранение.

Директор музея Тако Диббитс рассказал, что владелец, пожелавший остаться анонимным, изначально просто хотел узнать, является ли его картина голландской. «Он действительно не знал, что у него в руках. Узнать, что это Рембрандт, — невероятное открытие», — отметил он.

Работа изображает библейский эпизод — архангел Гавриил является первосвященнику Захарии с вестью о рождении Иоанна Крестителя. Исследование также подтвердило, что деревянная основа картины происходит из дерева, срубленного до 1633 года.

Куратор музея Джонатан Биккер подчеркнул, что находка вселяет надежду на выявление и других неизвестных работ мастера.

