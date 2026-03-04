Культовый сериал «Игра престолов» получит полнометражный фильм 1 4.03.2026, 19:50

Сценарий пишет Бо Уиллимон – шоураннер «Карточного домика».

Вселенная «Игры престолов» может выйти на большой экран. В Warner Bros. разрабатывают полнометражный фильм по культовой франшизе. Сценарий пишет Бо Уиллимон – шоураннер «Карточного домика» и автор сценариев «Андора», сообщает Variety.

Сообщается, что Уиллимон уже представил черновик сценария. Режиссер проекта пока не назначен, актерский состав также не объявлен.

Будущее картины при этом остается неопределенным. Warner Bros. находится в процессе продажи компании Paramount Skydance, и в случае одобрения сделки новое руководство может пересмотреть список проектов в разработке. В то же время «Игра престолов» остается одним из ключевых активов студии. Глава Paramount Дэвид Эллисон ранее заявлял о планах выпускать до 30 фильмов в год в кинотеатральный прокат после объединения компаний – а значит, студии понадобится сильный контент.

По данным источников, сюжет будущего фильма может быть посвящен Эйгону I Таргариену – основателю династии Таргариенов и завоевателю Вестероса. Эти события происходили за несколько столетий до оригинального сериала HBO. Сам Эйгон I на экране ранее не появлялся.

Дом Таргариенов уже стал основой для двух успешных спин-оффов HBO – «Дом дракона», новый сезон которого выйдет летом, и «Рыцарь Семи Королевств», недавно завершивший первый сезон.

Оригинальный сериал «Игра престолов», созданный по книгам Джорджа Р. Р. Мартина, выходил восемь сезонов и получил десятки премий «Эмми», став одним из самых награждаемых проектов в истории телевидения.

«Игра престолов» стартовала на HBO в 2011 году и быстро превратилась в глобальный культурный феномен. После завершения сериала в 2019 году студия сосредоточилась на расширении франшизы через приквелы и новые истории во вселенной Вестероса.

