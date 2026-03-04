закрыть
США заявили о необходимости прорвать блокаду Ормузского пролива

  • 4.03.2026, 21:17
Тегеран хочет парализовать до 20% глобальных поставок нефти.

Фактическая блокада Ормузского пролива, объявленная Ираном, вступила в критическую фазу. Тегеран использует ключевой мировой «узкий коридор» шириной 34 километра, чтобы парализовать до 20% глобальных поставок нефти. Однако Военно-морские силы США демонстрируют, что блокада остается стратегически проницаемой, пишет 19FortyFive (перевод — сайт Charter97.org).

Несмотря на попытки Ирана перекрыть судоходные коридоры минами и роями катеров, американские авианосные ударные группы продолжают действовать из акватории Аравийского моря и способны наносить удары по целям в Иране, не заходя в Ормузский пролив. Удары с авианосцев, крылатые ракеты «Томагавк» и атаки подводных лодок можно осуществлять с безопасного расстояния, что снижает значимость иранской блокады.

Эксперты отмечают, что любая попытка Ирана удерживать пролив создает серьезный риск для мировой экономики, однако не способна лишить США возможности наносить удары. Тем не менее, если Вашингтон решит физически открыть пролив, операция может быть сложной. Узость прохода делает американские корабли удобными целями для иранских беспилотников, ракет и катеров-камикадзе.

Отдельную угрозу представляют баллистические ракеты Ирана. В его арсенале находятся ракеты «Шахаб-3», «Хоррамшехр» и другие системы с дальностью до 2 000–3 000 км, способные поражать цели в регионе, включая Израиль.

Если Иран сумеет удержать пролив, мировой рынок нефти пострадает. Однако стратегически США сохраняют способность воздействовать на ситуацию, даже не входя в опасную зону пролива.

