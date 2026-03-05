Наземная операция началась: курды из Ирака прорвали иранскую границу 5.03.2026, 8:09

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Курдские вооруженные формирования заняли позиции в приграничных районах Ирана.

Представитель Коалиции политических сил иранского Курдистана сообщил, что курдские вооруженные формирования начали военную операцию на территории Ирана и заняли позиции в приграничных районах страны.

Об этом сообщает i24NEWS.

Курдские вооруженные группировки, которые базируются на территории Ирака, объявили о начале военной операции против Ирана. Об этом заявил представитель Коалиции политических сил иранского Курдистана (CPFIK).

По информации СМИ, бойцы, связанные с Партией свободной жизни Курдистана (PJAK), начали выдвижение и размещение на боевых позициях на территории Ирана еще в понедельник, 2 марта. Сообщается, что активная фаза наземных действий стартовала около полуночи.

Перемещение сил у города Мариван

По словам представителя курдских сил, иранская сторона 3 марта провела эвакуацию пограничного города Мариван. В этом районе начали формировать оборонительные линии.

Одновременно подразделения PJAK заняли позиции в южных горных районах вокруг Маривана на западе Ирана. Как утверждается, там были развернуты тысячи бойцов.

Структура вооруженных подразделений PJAK

Сообщается, что PJAK располагает двумя основными вооруженными структурами. Речь идет о подразделениях YRK, известных как Защитные подразделения Восточного Курдистана, а также о женских формированиях HPJ — Женских защитных силах.

Представитель курдских сил отметил, что эти подразделения создавались по модели курдских вооруженных формирований, которые действуют на территории Сирии.

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