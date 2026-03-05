Наземная операция началась: курды из Ирака прорвали иранскую границу
- 5.03.2026, 8:09
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Курдские вооруженные формирования заняли позиции в приграничных районах Ирана.
Представитель Коалиции политических сил иранского Курдистана сообщил, что курдские вооруженные формирования начали военную операцию на территории Ирана и заняли позиции в приграничных районах страны.
Об этом сообщает i24NEWS.
Курдские вооруженные группировки, которые базируются на территории Ирака, объявили о начале военной операции против Ирана. Об этом заявил представитель Коалиции политических сил иранского Курдистана (CPFIK).
По информации СМИ, бойцы, связанные с Партией свободной жизни Курдистана (PJAK), начали выдвижение и размещение на боевых позициях на территории Ирана еще в понедельник, 2 марта. Сообщается, что активная фаза наземных действий стартовала около полуночи.
Перемещение сил у города Мариван
По словам представителя курдских сил, иранская сторона 3 марта провела эвакуацию пограничного города Мариван. В этом районе начали формировать оборонительные линии.
Одновременно подразделения PJAK заняли позиции в южных горных районах вокруг Маривана на западе Ирана. Как утверждается, там были развернуты тысячи бойцов.
Структура вооруженных подразделений PJAK
Сообщается, что PJAK располагает двумя основными вооруженными структурами. Речь идет о подразделениях YRK, известных как Защитные подразделения Восточного Курдистана, а также о женских формированиях HPJ — Женских защитных силах.
Представитель курдских сил отметил, что эти подразделения создавались по модели курдских вооруженных формирований, которые действуют на территории Сирии.