Азербайджан развернул ПВО и привел свои войска на границе с Ираном в боевую готовность 5.03.2026, 8:18

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К иранской границе стягиваются дополнительные силы.

Вооруженные силы Азербайджана были приведены в боевую готовность после начала операции США против Тегерана. Дополнительные силы Баку были развернуты на границе с Ираном.

Об этом пишет издание Qazetchi, ссылаясь на несколько источников. Министерство обороны Азербайджана, Государственная пограничная служба, Министерства внутренних дел и чрезвычайных ситуаций перешли в режим повышенной готовности.

Отпуска для солдат, сержантов и офицеров были отменены. Офицеров, которые находились в отпуске, якобы вызвали обратно.

Кроме того, на границе с Ираном были развернуты системы обороны против дронов и самолетов, летающих на малой высоте.

По данным журналистов, азербайджанское командование издало срочный приказ об усилении обороны на южном направлении, ведь ситуация на границе протяженностью более 700 километров становится все более напряженной.

Особое внимание уделено развертыванию систем ПВО и комплексов радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Главная цель - перехват низколетящих целей и ударных беспилотников.

В приграничные районы прибывают дополнительные пехотные подразделения и бронетехника.

Оппозиционный политик Ядигар Садигли заявил OC Media, что для Азербайджана наращивание оборонительных сил вдоль границы является нормальным явлением.

«Глава государства, конечно, должен принять определенные меры предосторожности, предпринять определенные шаги, и если они их предприняли, я думаю, это нормально. Много чего может произойти... Скажем, ракета может отклониться от цели и поразить Азербайджан, но это может быть что-то другое», – отметил Садигли.

От добавил, что «особенно важно привести силы противовоздушной обороны к базовой боевой готовности. Авиация также должна быть на месте, и, конечно, наземные войска также должны быть готовы».

Официальная позиция Баку

Власти Азербайджана пытаются сохранять дипломатический тон, заявляя, что все военные маневры носят «исключительно оборонительный характер».

Так, чиновники подчеркивают, что сейчас в приоритете - укрепить государственную границу и предотвратить возможные провокации с воздуха.

Вот только аналитики указывают на то, что такая активность Баку является прямым ответом на геополитическую турбулентность в регионе. Риск того, что конфликты на Ближнем Востоке могут задеть соседние страны, заставляет Азербайджан действовать на опережение.

Что это означает для региона

Риск эскалации: усиление военного присутствия с одной стороны часто провоцирует зеркальные действия с другой.

Угроза дронов: развертывание антидронових систем свидетельствует о том, что Баку реально опасается атак беспилотников иранского производства.

Энергетическая безопасность: Любая нестабильность на границе Азербайджана может повлиять на международные логистические и энергетические пути.

Сейчас прямых боевых столкновений не зафиксировано, однако армия Азербайджана остается в режиме «ожидания приказа».

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