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США потопили самый крупный военный корабль со времен Второй мировой — иранский дрононосец Shahid Bahman Bagheri

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  • 5.03.2026, 8:31
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США потопили самый крупный военный корабль со времен Второй мировой — иранский дрононосец Shahid Bahman Bagheri

Судно являлось первым в мире кораблем, предназначенным исключительно для перевозки ударных БПЛА.

Соединенные Штаты потопили иранский дрононосец Shahid Bahman Bagheri — самый крупный военный корабль, уничтоженный со времен Второй мировой войны, пишет «Немецкая волна» (DW).

Как сообщает Die Welt, это судно водоизмещением около 42 тысяч тонн являлось первым в мире кораблем, предназначенным исключительно для перевозки ударных беспилотников, а также могло нести ракеты, вертолеты и даже небольшие корабли. По данным Центрального командования ВС США (CENTCOM), потопление произошло в Персидском заливе вскоре после начала военной операции против Ирана 28 февраля.

Для сравнения: водоизмещение потопленного в 1941 году немецкого линкора «Бисмарк» превышало 50 тысяч тонн, а бывший флагман Черноморского флота РФ ракетный крейсер «Москва», затонувший в Черном море в апреле 2022 года после украинской атаки, имел водоизмещение всего 11,5 тысячи тонн, пишет DW.

Всего с начала операции американские войска потопили или повредили более 20 кораблей иранских ВМС, сообщили в CENTCOM, опубликовав фотографии ударов. Ранее глава Пентагона Пит Хегсет заявил о торпедировании иранского судна в международных водах Индийского океана, а командующий CENTCOM адмирал Брэд Купер отметил, что иранского флота больше нет в Персидском и Оманском заливах и Ормузском проливе.

Тем временем представитель ВМС Ирана Мохаммад Акбарзаде заявил, что страна полностью контролирует Ормузский пролив — ключевой маршрут для транспортировки нефти и газа, и любые суда, пытающиеся пройти через него, рискуют быть атакованы.

Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, накануне сообщил, что американские ВМС готовы сопровождать танкеры, проходящие через Ормузский пролив. Он также поручил Корпорации финансирования развития США начать страхование политических рисков для всей морской торговли в Персидском заливе.

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